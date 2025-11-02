Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
3+1 csillagjegy, aki tényleg úgy szeret, ahogy vagy

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 09:15
Vannak olyan csillagjegyek, akik nem a tökéletességet keresik – hanem az igazit, akivel hosszú távú szerelmet élhetnek át. Ők azok, akik a horoszkóp szerint akkor is melletted maradnak, amikor már rég elillant a rózsaszín köd.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Lehet, hogy már neked is volt részed olyan kapcsolatban, amely kapcsán úgy érezted: csak addig kellettél, amíg mosolyogtál és erős voltál. Amikor azonban fény derült a tökéletlenségeidre, a partnered olajra lépett. Jó hír azonban, hogy bőven akadnak olyan emberek is, akik nem egy idealizált képbe szeretnek bele – hanem beléd. A horoszkóp szerint az alábbi négy csillagjegy pont ilyen.

A horoszkóp szerint szívből szerető csillagjegyek egymással szemben fekve
A horoszkóp szerint több csillagjegy is a hibáinkkal együtt képes mélyen szeretni minket
Fotó: Hinterhaus Productions /  Getty Images

Horoszkóp: 4 csillagjegy, aki a lelkedbe szeret bele 

Rák: a szíve nagyobb, mint hinnéd

Horoszkópja szerint a Rákra akkor is számíthatsz, ha csak egy ölelésre vágysz. A figyelemért cserébe nem vár semmit, a szeretete mélyről, ösztönből jön. Nem az érdekli, hány kiló vagy, mit érsz el az életben, vagy hányan kedvelik az új szelfid. Annak örül, hogy létezel. Nem véletlen, hogy sokan a Rák jegy szülöttei mellett kötnek ki, amikor már elfáradnak a felszínes szerelmekben.

Szűz: a szeretet nála apró figyelmességekben rejlik

A Szűz nem fogja minden percben azt mondani, hogy „szeretlek”. Amikor reggel előre kivasalja az ingedet, vagy csendben megjavítja a csöpögő csapot, az esetében sokkal többet mond bármilyen hosszú szerelmes ömlengésnél. Nála a szeretet tettekben mutatkozik meg. Egy Szűz megfigyel, emlékszik, törődik – és nem csak akkor, ha minden rendben van. Ha padlón vagy, ő az, aki halkan melléd ül. Nem beszél túl sokat, csak jelen van, és ez mindennél többet ér.

Mérleg: ha egyszer beléd szeret, örökre a tiéd a szíve

A Mérleg szeretetre született. Olyan ember, aki ösztönösen keresi az egyensúlyt és nem fél mindent beleadni egy kapcsolatba. Nem a hibáidat számolja – hanem a közös pillanatokat gyűjti. Lehet, hogy kicsit álmodozó, de a szándékai mindig tiszták. Amikor szeret, akkor nem csak a jókedvű énedre kíváncsi. A rossz napjaidon is melletted van, amikor kiborulsz, vagy amikor csendben sírsz a tévé előtt.

Ikrek: ő az, aki mindig kíváncsi marad rád

Az Ikrek elsőre lehet, hogy kicsit szeszélyesnek tűnik, de ha egyszer igazán beléd szeret, akkor mindig újra és újra kíváncsi lesz rád – még tíz év után is. Ő nem csak a párkapcsolat elején akar megismerni, mindig kérdez. Folyton figyel, nevet, akár éjszakába nyúlóan beszélget veled. Az önzetlen szeretet a lételeme.

Mind vágyunk rá, hogy valaki önmagunkért szeressen minket, nemcsak a gondtalan pillanatokban, hanem akkor is, amikor fáradtak és esendők vagyunk. Ha már sokszor érezted úgy, hogy sokkal többet tettél bele egy kapcsolatba a másiknál, talán neked is a felsorolt csillagjegyek közül kell párt választanod. Ők nem a tökéletes társat keresik, hanem egy hús-vér embert, a maga hibáival együtt.

