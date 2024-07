Leleplezzük az igazságot: ezeket a csillagjegyeket gyűlölik a legtöbben

Azt mondják, a csillagokban a sorsunk és a jellemünk, horoszkópunk pedig alapjaiban határozza meg, milyenek is vagyunk. Csillagjegyünk egy rakás tulajdonsággal ruház fel minket, melyek erősségeinket és gyengeségeinket adják. Természetesen nincs olyan, hogy ki a "legjobb" vagy épp a "legrosszabb", sajnos azonban kijelenthető: egyeseket jobban, vagy legalábbis többen kedvelnek, mint másokat. Sőt, sajnos vannak, akiket kifejezetten gyűlölnek. De miért és kik is ők pontosan? Ezt áruljuk el most.

Mely csillagjegyeket szeretjük a legkevésbé? Fotó: New Africa / Shutterstock

Ezt a 3 csillagjegyet szeretik a legkevésbé az emberek

Ikrek

Kétségtelen, hogy a sokak által "kétarcúként" emlegetett Ikrek híre a legrosszabb az összes jegy közül. Ugyan rendkívüli kommunikációs készségekkel rendelkezik uralkodó bolygójának, a Merkúrnak köszönhetően, ugyanakkor ezen képességét gyakran akaratlanul is arra használja, hogy másokat befolyásoljon, a maga oldalára állítson. Épp ezért érzik sokan úgy, hogy nem igazán bízhatnak meg e jegy szülötteiben. Persze az igazság az, hogy az Ikrek nem gonosz manipulátor, sokkal inkább olyan valaki, aki igazán a vesédbe lát és ismer téged, emellett alkalmazkodó készsége miatt könnyű előtte megnyílni, így barátnak és párnak is tökéletes!

Skorpió

A legtöbben a Skorpió jegy szülötteit ridegnek és manipulatívnak tartják. Úgy vélik, e Mars uralta harcias jegy senkiben sem bízik igazán, ráadásul mivel vízjegyűként rendkívül könnyen olvas más érzelmeiben, így megszólalásait könnyen lehet tolakodóként értelmezni. Tény, hogy nehezen nyílnak meg másoknak, és ha visszaélnek a bizalmukkal, akkor rendkívül haragtartóak és bosszúszomjasak, ugyanakkor ha valakit közel engednek magukhoz, azt igazán közel engedik. Ekkor derül ki, milyen mély érzéseik vannak igazából, emellett milyen türelmesek, valamint milyen jó hallgatóságnak bizonyulnak.