Feng shui karácsonyfa: ide tedd, hogy bevonzd a szerencsét és gazdagságot

Eláruljuk, miért egyre népszerűbb az otthonokban feng shui karácsonyfa.

A térben jól elhelyezett ünnepi ék sokkal többet ad, mint egy egyszerű látvány.

Ezek szerint helyezzük el a fát a belső térben.

Mindenki szeretné tökéletessé varázsolni az ünnepet, ennek pedig része az otthoni dekoráció, a szépen terített asztal, a látványosan becsomagolt ajándékok, a különféle díszek, és persze magának a karácsonyfának az elhelyezése. A legtöbb otthonban fix helye van a csillogó kiegészítőnek, egyáltalán nem biztos azonban, hogy éppen a megszokott szegletbe érdemes tenni a fát, legalábbis az ősi kínai hagyományokra épülő rendszer szerint. A feng shui karácsonyfa ugyanis sokkal többet hozhat az életünkbe, mint gondolnánk.

A feng shui érmék a feng shui karácsonyfa díszítései is lehetnek.

A feng shui karácsonyfa egyre népszerűbb

Mielőtt eláruljuk a titkot, vegyük górcső alá, mit is jelent valójában a feng shui. A legegyszerűbb meghatározás szerint ez a térrendezés ősi kínai művészete, amit a kínai nép évezredek óta ismer és alkalmaz. Az áltudomány lényege, hogy az enteriőr megfelelő elrendezésével olyan hatást érhetünk el a környezetünkben, ami pozitívan befolyásolhatja a közérzetünket, sőt, akár az egész életünk alakulását. A nyugati országokban is egyre jobban terjedő és népszerűvé váló feng shui a karácsony kapcsán is alkalmazható, egyebek mellett a fa tekintetében, ami ebben az esetben nem csupán egy egyszerű dísz, hanem erőteljes energetikai elem is.

Az a legjobb, ha árad a csí

Ezzel a módszerrel nemcsak maga az ünnep lehet tökéletesen harmonikus és jó érzésű, de még a közelgő új évet is boldogabbá tehetjük. A karácsony elsődleges jelképe amellett, hogy emeli az ünnep fényét, pozitív energiákat hoz és harmóniát teremt az adott térben. Valószínűleg mindannyian megtapasztaltuk már, milyen felemelő egy díszes és csillogó fa közelében létezni, ami valóban képes megmelengetni a szívünket. Ezt a fajta életenergiát nevezik a kínai emberek csí-nek, a feng shui áltudománya szerint pedig ennek az érzésnek a megteremtésére érdemes koncentrálni életünk minden területén. Ha ez sikerült, boldogságot és szerencsét is hozhatunk az életünkbe. Mindezt tudatosan is irányíthatjuk, például a különféle tárgyak, és dísztárgyak előre megfontolt elhelyezésével.

Tudtad? A karácsonyfa a feng shui szabályai szerint a fa elemhez tartozik, míg a fényét emelő díszek és a fa formája a tűz energiáját jelenítik meg. Maga a fenyő, akárcsak a természetben a bőséget, a növekedést és az életerőt szimbolizálja. Ezzel egyszerre van jelen a Tűz és Fa elem. A feng shui-ban fontosak az égtájak, illetve az ezekhez, valamint fő területekhez tartozó színek is. A választott helyzet és bevonzani kívánt energiák alapján dönthetünk a fa díszítő elemeinek színéről is.

Ezek szerint helyezzük el a fát

A feng shui a különféle életterületek mentén szerveződik, ezek a következők: család és egészség; szerelem és párkapcsolat; gazdagság; karrier; hírnév; kreativitás; tudás; segítők és utazás. Ezek leírására szolgál a Bagua, vagyis az a nyolcszög alakú térkép, ami az életterületeket és a hozzájuk tartozó égtájakat foglalja magában. A feng shui karácsonyfa kapcsán első lépésként még a felállítás előtt érdemes meghatároznunk, mely területekre szeretnénk jó energiákat bevonzani a jövőben. Ezeket akár le is írhatjuk. Amikor ez megvan, határozzuk meg az adott életterülettel kapcsolatos kívánalmunk, majd a Bagua segítségével válasszuk ki a karácsonyfa végső helyét. Amennyiben sikerült a valóban ideális pontot megtalálni, azzal még a családi összejöveteleket is harmonikusabbá és stresszmentesebbé tehetjük.

Ezeket a megoldásokat inkább kerüljük: ne helyezzük a karácsonyfát ajtó elé, hiszen ezzel blokkoljuk a szabad energiaáramlást

hagyjuk szabadon a folyosókat és kialakult „járóutakat” is

miután lebontjuk a fát az ünnepek elteltével, tisztítsuk meg a teret

