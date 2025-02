Még mindig az exeddel álmodsz? 7 oka is lehet annak, hogy nem tudsz szabadulni tőle!

Te éppen az igazat álmát aludnád, de hirtelen megjelenik az ex és megzavarja. Ezt akár rémálomnak is nevezhetjük. Most szakértő szólalt meg a témában, elárulta mi állhat ennek a jelenségnek a hátterében.

Miért álmodsz az exeddel? / Fotó: Illusztráció - Pexels

Alvás közben újratöltődünk, hogy aztán újrakezdhessünk egy aktív napot. Azonban az álmok képesek stresszforrássá válni, főleg ha olyan személlyel álmodunk, akivel nem szívesen tennénk és inkább csak szeretnénk megszabadulni tőle. Mit jelenthet egy olyan álom, amiben feltűnik egy ilyen régi kapcsolat?

Az exszel való álmodás nem mindig azt jelenti, hogy tudattalanul vissza szeretnél térni hozzá

Sokan nem is emlékszünk álmaink nagy részére, ezért is lehet furcsa, ha igen főleg, ha az ex tűnik fel benne. Ez azonban még akkor sem furcsa, ha éppen boldog párkapcsolatban vagy és úgy érzed már rég túlléptél azon a régi barátnőn, baráton.

,Az exekkel való álmodás valójában nagyon gyakori, és nem biztos, hogy azt jelenti, amire elsőre gondolnál

Íme hét lehetséges ok, amiért az exeddel álmodhatsz:

1. Nem az exedről van szó, hanem rólad

A Psychics Universe szerint elképzelhető, hogy az exed a saját éned egy részét képviseli az álmodban. Talán épp arra utal, hogy a saját énedből túl sokat adtál fel a kapcsolatod alatt és nem tudtad megélni azt, amit szerettél volna, aki Te magad lennél. Elképzelhető, hogy nem fordítasz elég időt magadra és ideje átvizsgálni milyen voltál az előző kapcsolatodban, min kell változtass ahhoz, hogy hosszútávú, tartós kapcsolat legyen a következő.

2. Még vannak lezáratlan érzéseid felé

Ezek az érzések nem feltétlen romantikusak. Lehet, hogy valamiféle lezárásra van szükséged, talán nem vagy elégedett azzal, ahogy a dolgok véget értek köztetek és le kell zárnod.

3. Az exed a múltbéli problémák szimbóluma

Ha az exeddel álmodsz lehet érdemes elgondolkodni azon miért, mit csinálhattál volna másképp. Bármelyikőtök is hibázott, fontos, hogy ez tisztázva legyen, amennyiben ez a probléma és hogy a jövőben ne fordulhasson elő.

4. Aggódsz az új kapcsolatod sikerességét illetően

Ally Mead álomelemzéssel foglalkozó pszichológus úgy véli, egy új kapcsolat elején, ha az exeddel álmodsz, lehet az agyad összehasonlítja a két embert, hogy biztos legyél az új párkapcsolatod sikeres lesz.