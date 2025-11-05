Megszólalt a jósnő: elárulta, ki nyeri meg a Sztárban Sztár All Stars-t!

Az ország legnagyobb házibulijának tizenegyedik évadában az előző szériák legendás versenyzői újra összecsapnak, hogy kiderüljön ki nyeri el közülük a legsokoldalúbb előadónak járó elismerést. A Sztárban Sztár All Stars idei mezőnye roppant erős, jobbnál-jobb énekesek mérkőznek meg egymással a végső győzelemért.

A Sztárban Sztár All Stars zsűrije szerint is lehetetlen megmondani ki nyeri a műsort, amiben több korábbi Sztárban Sztár győztes is van (Fotó: MEDIAWORKS)

A jósnő szerint Szandi nyeri a Sztárban Sztár All Starst

Az eddigi évadokban számtalan versenyző bizonyította, mennyire tehetséges átalakulóművész, legyen az női vagy férfi, hazai vagy külföldi előadó, akinek a bőrébe kellett bújnia. A Sztárban Sztár All Stars 2025 évadának 24 elismert előadó vágott neki, hogy a hosszú hetekig tartó versenyzés után kiderüljön, ki 2025-ben a legsokoldalúbb előadó. De a TV2 sikerműsorában már csak három női és négy előadó versenyzik.

A Sztárban Sztár All Stars szereplői közül már több korábbi győztes kiesett, a következő adásban már csak: Szandi, Nótár Mary, Dér Heni, Freddie, Veréb Tomi, Vavra Bence, Horváth Tamás lép színpadra. Az biztos, mindenkinek megvan a kedvence, a zsűritagok szinte mindenkinek adtak már maximális 40 pontot, az eddigi zsűripontok szerint Vavra Bence és Dér Heni a legesélyesebbek. Megkérdeztük a népszerű jósnőt, szerinte ki nyeri a Sztárban Sztár All Stars döntőjét.

Tényleg nagyon erős a mezőny, nagyon izgalmas a verseny. Jártamban-keltemben hallom, ahogy az emberek arról beszélnek, kinek ki a kedvence, kinek szurkol, ki miért nyerhet. Én úgy látom, hogy két versenyző közt dől el a verseny, mégpedig Szandi és Veréb Tamás közt. Mind a kettejüknek sok szerencsét kívánok, nagyon kicsin fog múlni, de szerintem a döntőig eljutni is hatalmas győzelem, mert nagyon erős minden szereplő

– mondta a Borsnak Müller Rózsa.

