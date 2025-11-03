Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Ehhez a 3 csillagjegyhez érkezik meg a szerencse november első hetében

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 11:30
Végre itt a jól megérdemelt szerencsés időszak!
November 3. és 9. között 3 csillagjegy életébe is megérkezik a rég várt szerencse.

3 csillagjegyhez érkezik el a megérdemelt a szerencse
Ez nem pusztán egy véletlenszerű eseménysorozat, hanem inkább egy olyan energia, amellyel most megtanulhatsz együttműködni. Ez az időszak a javadat szolgálja, és akár a gondolkodásmódodat is megváltoztathatja.

Pozitív és váratlan élmények sorozata vár rád. November 4-én a Mars belép a Nyilas jegyébe, ami fokozhatja a motivációdat és a vágyadat az új lehetőségek megragadására.

A Skorpióban járó Vénusz pedig november 6-án, csütörtökön kezdi meg hatását, és a bőséget, valamint az érzelmi kiteljesedést hozza el az életedbe.

Ez a 3 csillagjegy lesz most igazán szerencsés:

1. Kos

A Mars most a fókuszodat és az elszántságodat erősíti. A Nyilasban arra ösztönöz, hogy bővítsd az életed, kezdeményezz új dolgokat, és vonzd be a nagyobb bőséget. A Mars nem vár senkire, itt az idő a cselekvésre.

Ez az időszak akár egy korábbi ötlethez, álomhoz vagy lehetőséghez való visszatérést is jelenthet. A Mars Nyilasban töltött ideje alatt varázslatos dolgokat vihetsz véghez, ha mersz hinni magadban.

Nyisd meg az elméd az új lehetőségek előtt! A szerencse most veled van, de némi kockázatvállalásra is szükség lesz. Legyen szó karrierről, utazásról vagy egy személyes projektről: cselekedj, és indítsd el a változást!

2. Szűz

Ráébredtél, hogy sokkal több minden lehetséges, mint amit korábban a szigorú terveid engedtek. Mostanra megtanultál bízni az intuíciódban, és hagyni, hogy a sors vezessen afelé, ami valóban neked van rendelve.

Mielőtt tovább lépnél, szánj egy pillanatot a hála gyakorlására. Ez kulcsfontosságú lesz a következő fejezetedhez.Erőfeszítéseid most meghozzák a gyümölcsüket: váratlan ajánlat, pénzügyi ajándék vagy egy új lehetőség érkezhet az életedbe. 

3. Halak

Elérkezett a pénzügyi bőség, a szerencse és az isteni lehetőségek időszaka. Most újra beleszerethetsz az életedbe.

Az elmúlt évek kemény munkája sokat adott, de talán elfeledtette veled, hogy a jó dolgok néha könnyedén is jöhetnek. A Skorpióban járó Vénusz most arra hív, hogy higgy a sorsban.

Légy őszinte magaddal: mit akarsz igazán? Miről álmodsz valójában? Ez most nem az önmeggyőzés vagy a félelem ideje, hanem a hit és az önazonosságé. Csak az igazság elfogadásával megteremteni azt az életet, amit mindig is szerettél volna.

