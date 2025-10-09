Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fény derült Kleopátra szépségtitkára – Ezzel az erős fogyasztó varázslattal a lába előtt hevertek a férfiak

fogyás könnyedén
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 10:15
Kleopátramágiavarázslat
A nők évezredek óta próbálnak megfelelni az adott kor szépségideáljának, aminek viszont a felszaladt plusz kilók rendre gátat szabnak. Kleopátra, az ókori Egyiptom leghíresebb királynője, korának egyik legszebb és legkarizmatikusabb nője volt, az eszköztárában viszont nemcsak parfümök és szép ruhák, hanem egy erős fogyasztó varázslat is lapult. Te is meg tudod csinálni, mutatjuk, hogyan!
Fehér Lilla
A szerző cikkei

Még a leghíresebb és leghatalmasabb nők is küzdenek a plusz kilókkal. Ez nemcsak napjainkban, hanem az ókori Egyiptomban is így volt. Kleopátra királynő a leírások szerint nemcsak az intelligenciájával, hanem a szépségével is elvarázsolta a férfiakat, köztük az akkori világ leghatalmasabb embereit is, Julius Ceasart és Marcus Antoniust.

Kleopátra királynő
Kleopátra a fogyáshoz is varázslatot használt. 
Fotó: Boiko Olha /  Shutterstock 

Kleopátra fogyasztó varázslata

Ahhoz, hogy Kleopátra formában maradjon, szamártejben fürdött, a legfinomabb parfümöket és olajokat használta. Gyönyörű ékszereket hordott és sokat sejtető ruhákban járt. Ám ez utóbbi miatt tökéletes alakra volt szüksége, amit egy ősi, erős fogyasztó varázslat segített elérni. A jó hír, hogy ezt te is elvégezheted otthon.

Kellékek a varázslathoz:

  • tükör
  • két fehér papírlap
  • toll
  • hőálló tál vagy üst
  • levendulaolaj
  • rozmaringolaj
  • kék gyertya
  • rózsaszín gyertya
  • levendulás vagy rozmaringos szappan/tusfürdő

A szertartás menete

A fogyasztó varázslatot mindenképpen újholdkor, este végezd el. Ha másik holdfázisban teszed, éppen az ellenkező hatást érheted el, mint amit szeretnél. Újhold estéjén mosakodj meg a rozmaringos vagy levendulás szappannal/tusfürdővel. Ezután keress egy csendes helyet a lakásban, ahol nem zavar meg senki. Hallgathatsz meditációs zenét, hogy könnyebben elcsendesítsd az elméd és kiürítsd a gondolataid. 

Gyújtsd meg a rózsaszín gyertyát, és fohászkodj Aphrodité istennőhöz:

Aphrodité, szerelem és szépség istennője, nőiesség megtestesítője hallgasd meg fohászom! Vetítsd rám fényed, hallgass meg! Segíts kérlek, hogy újra felfedezhessem magamban a nőt és a nőiességet. Segíts helyreállítani a testem és az egészségem, hogy ismét régi fényemben tündököljek.”

Aphridité a szépség és szerelem istennője
Kérd a szépség és szerelem istennőjét, Aphroditét a varázslat sikeréhez. 
Fotó: Ironika /  Shutterstock 

Ezután dörzsöld be rozmaringolajjal a kék gyertyát, majd gyújtsd meg. Írd fel egy fehér papírlapra azokat az ételeket, amik egészségtelenek, hizlalnak, és nem tudsz nekik ellenállni.

A papírt a kezedben tartva hangosan mondd ki háromszor:

Ezek az ételek többé nem tartanak az uralmuk alatt, én irányítom a testemet, az elmémet. Én döntöm el, hogy mit eszem, az egészséget választom.”

Gyújtsd meg a kék gyertyáról a papírlapot, és dobd egy üstbe vagy hőálló tálba. Vigyázz, nehogy bármi más lángra kapjon.

Ezután vedd a kezedbe a tükröd és cseppents rá 3 csepp levendulaolajat. Nézz bele, és mondd el hangosan, háromszor:

Látom magamban a szépséget és bemutatom a világnak. Hiszek magamban, tudom, hogy értékes vagyok.” 

Ha elmondtad, írd le kilencszer egy fehér papírlapra, majd tedd olyan helyre, ahol naponta többször is láthatod és elolvashatod.

Ha végeztél, mondj köszönetet Aphrodité istennőnek:

„Aphrodité, szerelem és szépség istennője! Köszönnöm, hogy eljöttél és segítségemre voltál. Megbecsülöm a jelenléted, ahogy a saját testemet is.”

Végezetül, naponta kilencszer mondd el a tükörbe nézve az alábbi varázsigét, amíg el nem éred a kívánt célod:

„Látom magamban a szépséget és bemutatom a világnak. Hiszek magamban, tudom, hogy értékes vagyok.”

A varázslat elvégzése során fokozottan figyelj, és tartsd be a tűzvédelmi előírásokat. 

Az alábbi videó segít majd az ellazulásban:

Ezeket a cikkeket is érdemes elolvasnod:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu