Fény derült Kleopátra szépségtitkára – Ezzel az erős fogyasztó varázslattal a lába előtt hevertek a férfiak

Még a leghíresebb és leghatalmasabb nők is küzdenek a plusz kilókkal. Ez nemcsak napjainkban, hanem az ókori Egyiptomban is így volt. Kleopátra királynő a leírások szerint nemcsak az intelligenciájával, hanem a szépségével is elvarázsolta a férfiakat, köztük az akkori világ leghatalmasabb embereit is, Julius Ceasart és Marcus Antoniust.

Kleopátra a fogyáshoz is varázslatot használt.

Fotó: Boiko Olha / Shutterstock

Kleopátra fogyasztó varázslata

Ahhoz, hogy Kleopátra formában maradjon, szamártejben fürdött, a legfinomabb parfümöket és olajokat használta. Gyönyörű ékszereket hordott és sokat sejtető ruhákban járt. Ám ez utóbbi miatt tökéletes alakra volt szüksége, amit egy ősi, erős fogyasztó varázslat segített elérni. A jó hír, hogy ezt te is elvégezheted otthon.

Kellékek a varázslathoz:

tükör

két fehér papírlap

toll

hőálló tál vagy üst

levendulaolaj

rozmaringolaj

kék gyertya

rózsaszín gyertya

levendulás vagy rozmaringos szappan/tusfürdő

A szertartás menete

A fogyasztó varázslatot mindenképpen újholdkor, este végezd el. Ha másik holdfázisban teszed, éppen az ellenkező hatást érheted el, mint amit szeretnél. Újhold estéjén mosakodj meg a rozmaringos vagy levendulás szappannal/tusfürdővel. Ezután keress egy csendes helyet a lakásban, ahol nem zavar meg senki. Hallgathatsz meditációs zenét, hogy könnyebben elcsendesítsd az elméd és kiürítsd a gondolataid.

Gyújtsd meg a rózsaszín gyertyát, és fohászkodj Aphrodité istennőhöz:

„Aphrodité, szerelem és szépség istennője, nőiesség megtestesítője hallgasd meg fohászom! Vetítsd rám fényed, hallgass meg! Segíts kérlek, hogy újra felfedezhessem magamban a nőt és a nőiességet. Segíts helyreállítani a testem és az egészségem, hogy ismét régi fényemben tündököljek.”

Kérd a szépség és szerelem istennőjét, Aphroditét a varázslat sikeréhez.

Fotó: Ironika / Shutterstock

Ezután dörzsöld be rozmaringolajjal a kék gyertyát, majd gyújtsd meg. Írd fel egy fehér papírlapra azokat az ételeket, amik egészségtelenek, hizlalnak, és nem tudsz nekik ellenállni.

A papírt a kezedben tartva hangosan mondd ki háromszor:

Ezek az ételek többé nem tartanak az uralmuk alatt, én irányítom a testemet, az elmémet. Én döntöm el, hogy mit eszem, az egészséget választom.”

Gyújtsd meg a kék gyertyáról a papírlapot, és dobd egy üstbe vagy hőálló tálba. Vigyázz, nehogy bármi más lángra kapjon.