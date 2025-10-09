Fény derült Kleopátra szépségtitkára – Ezzel az erős fogyasztó varázslattal a lába előtt hevertek a férfiak

Még a leghíresebb és leghatalmasabb nők is küzdenek a plusz kilókkal. Ez nemcsak napjainkban, hanem az ókori Egyiptomban is így volt. Kleopátra királynő a leírások szerint nemcsak az intelligenciájával, hanem a szépségével is elvarázsolta a férfiakat, köztük az akkori világ leghatalmasabb embereit is, Julius Ceasart és Marcus Antoniust.
Ahhoz, hogy Kleopátra formában maradjon, szamártejben fürdött, a legfinomabb parfümöket és olajokat használta. Gyönyörű ékszereket hordott és sokat sejtető ruhákban járt. Ám ez utóbbi miatt tökéletes alakra volt szüksége, amit egy ősi, erős fogyasztó varázslat segített elérni. A jó hír, hogy ezt te is elvégezheted otthon.
Kellékek a varázslathoz:
A fogyasztó varázslatot mindenképpen újholdkor, este végezd el. Ha másik holdfázisban teszed, éppen az ellenkező hatást érheted el, mint amit szeretnél. Újhold estéjén mosakodj meg a rozmaringos vagy levendulás szappannal/tusfürdővel. Ezután keress egy csendes helyet a lakásban, ahol nem zavar meg senki. Hallgathatsz meditációs zenét, hogy könnyebben elcsendesítsd az elméd és kiürítsd a gondolataid.
Gyújtsd meg a rózsaszín gyertyát, és fohászkodj Aphrodité istennőhöz:
„Aphrodité, szerelem és szépség istennője, nőiesség megtestesítője hallgasd meg fohászom! Vetítsd rám fényed, hallgass meg! Segíts kérlek, hogy újra felfedezhessem magamban a nőt és a nőiességet. Segíts helyreállítani a testem és az egészségem, hogy ismét régi fényemben tündököljek.”
Ezután dörzsöld be rozmaringolajjal a kék gyertyát, majd gyújtsd meg. Írd fel egy fehér papírlapra azokat az ételeket, amik egészségtelenek, hizlalnak, és nem tudsz nekik ellenállni.
A papírt a kezedben tartva hangosan mondd ki háromszor:
Ezek az ételek többé nem tartanak az uralmuk alatt, én irányítom a testemet, az elmémet. Én döntöm el, hogy mit eszem, az egészséget választom.”
Gyújtsd meg a kék gyertyáról a papírlapot, és dobd egy üstbe vagy hőálló tálba. Vigyázz, nehogy bármi más lángra kapjon.
Ezután vedd a kezedbe a tükröd és cseppents rá 3 csepp levendulaolajat. Nézz bele, és mondd el hangosan, háromszor:
Látom magamban a szépséget és bemutatom a világnak. Hiszek magamban, tudom, hogy értékes vagyok.”
Ha elmondtad, írd le kilencszer egy fehér papírlapra, majd tedd olyan helyre, ahol naponta többször is láthatod és elolvashatod.
Ha végeztél, mondj köszönetet Aphrodité istennőnek:
„Aphrodité, szerelem és szépség istennője! Köszönnöm, hogy eljöttél és segítségemre voltál. Megbecsülöm a jelenléted, ahogy a saját testemet is.”
Végezetül, naponta kilencszer mondd el a tükörbe nézve az alábbi varázsigét, amíg el nem éred a kívánt célod:
„Látom magamban a szépséget és bemutatom a világnak. Hiszek magamban, tudom, hogy értékes vagyok.”
A varázslat elvégzése során fokozottan figyelj, és tartsd be a tűzvédelmi előírásokat.
Az alábbi videó segít majd az ellazulásban:
