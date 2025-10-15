Eleged van a pénztelenségből? Ez az erős varázslat a kulcs a sikeres álláskereséshez

Rengeted helyre beadtad az önéletrajzod, de még csak vissza sem hívnak vagy a próbanapon kiderül, hogy borzalmas a hely. Időt és energiát fektettél a továbbképzéseidbe, elegendő munkatapasztalattal bírsz, de valahogy még sem találod meg álmaid állását. Lehet, hogy valamilyen energetikai blokk áll a háttérben. Ettől a karrier varázslattól megkaphatod azt a lökést, ami segíthet, hogy megtaláld a tökéletes munkahelyet és sikerrel záruljon az álláskeresésed.

Álláskereséshez bevethetsz akár varázslatot is

Fotó: ju_see / Shutterstock

Álláskeresés varázslattal

Kellékek a varázslathoz:

narancssárga gyertya

cédrus füstölő

fahéjolaj

szerecsendió por

toll az íráshoz

fehér, tiszta papírlap

a munkánk jelképe (ha nem találunk ilyet, egy karneol kristály)

A szertartás menete

Csendesítsd el az elméd, és vonulj el a lakás egy csendesebb részébe, ahol senki és semmi nem zavar meg. Bekapcsolhatsz egy halk meditációs zenét is, hogy segítsen az ellazulásban. Dörzsöld be a narancsszínű gyertyát a fahéjolajjal és szerecsendióval. Gyújtsd meg, de vigyázz, hogy semmi ne kapjon lángra!

Fohászkodj Fortunához, a gazdagság és szerencse istennőjéhez, hogy sikeres legyen az álláskereső varázslatod.

Fortuna istennő, gazdagság és szerencse úrnője, kérlek jöjj el, légy velem, add áldásod, hogy megtaláljam a szerencsémet. Nem kérek sokat, csupán egy megfelelő munkahelyet, ahol jól érzem magam, megbecsülnek és az erszényem sem apad le hó végére.”

Írd fel az üres papírra, hogy milyen munkahelyen szeretnél dolgozni. Képzeld el, hogy már ott vagy, dolgozol és jól érzed magad. Ha van egy konkrét munkahely, ahová szeretnéd, hogy felvegyenek, írd le a nevét is, valamint a dátumot, hogy mikor szeretnél elkezdeni dolgozni.

Fortunk, a szerencse és a gazdagság istennője támogathat a sikerben

Fotó: All for you friend / Shutterstock

Vedd kezedbe a munkád jelképét, és kérd az istennő segítségét:

Fortuna istennő, gazdagság és szerencse istennője, segíts célba érnem, add, hogy magabiztosan tárgyaljak az állásinterjún és felvegyenek az új munkahelyemre.”

Mondd el háromszor, majd ismét vizualizáld a sikeres felvételt és a szerződésed aláírását.

Bocsásd el az istennőt:

Fortuna istennő, köszönöm, hogy segítettél a varázslatomban, hogy elérjem a célom és elvezetsz a megfelelő munkahelyre. Légy áldott!”

Ha végeztél, ne fújd el a gyertyát, hanem hagyd végigégni, de figyelj oda a tűzvédelmi előírásokra. Ha állásinterjúkra mész, vidd magaddal a zsebedben vagy a táskádban a munkád jelképét, vagy ha nem tudod, akkor a karneol kristályt. Miután felvételt nyertél a munkahelyedre, még két hétig tartsd magadnál. Ha már úgy érzed, hogy maradsz az új helyen, és nem fenyeget semmi, égesd el a papírlapot, amire a kívánságod írtad. A tűzvédelmi szabályokat ez esetben is tartsd be.