Horoszkóp: 3 csillagjegy, aki mindig rossz emberbe szeret bele – Te köztük vagy?

A szerelem tele lehet bonyodalmakkal és kihívásokkal, ezért nem ritka, hogy a szívünk néha olyan ember felé húz, aki nem éppen a legjobb választás. A horoszkóp szerint azonban vannak olyan csillagjegyek, akikkel gyakrabban megesik, hogy rossz emberbe szeretnek bele. Ha te is gyakran találod magad ilyen kapcsolatban, ami többet árt, mint használ, vagy egyszerűen csak érdekel, hogy a csillagok vajon miért sodornak folyamatosan ilyen helyzetbe, akkor ez a cikk neked szól!

A horoszkóp szerint 3 csillagjegy rendre rosszul választ párt

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Horoszkóp: 3 csillagjegy, aki rendre rosszul választ partnert

A következő csillagjegyek számára a szerelem nehézségekkel és kihívásokkal jár, ugyanis mély érzéseik és odaadó személyiségük miatt képesek folyamatosan rossz döntést hozni, de ennek ellenére is hisznek az igaz szerelemben.

Rák – megrögzötten keresik az igaz szerelemet

A Rákok nagyon mély érzésűek, szorosan tudnak kötődni másokhoz, ennek következtében pedig rendkívül érzékenyek. Az élet kacskaringós ösvényén folyamatosan keresik a megfelelő partnert, ezért gyakran esnek szerelembe. Mivel imádják a romantikát, minden párjukról úgy vélik, hogy bizony ő lesz az igazi, és még a számtalan csalódás ellenére is tántoríthatatlanok. Rengeteg szeretetet és törődést tudnak adni partnerüknek, és a sok szívfájdalom ellenére is képesek újra és újra megnyílni.

Skorpió – rendíthetetlenek az érzelmeikben

A Skorpiók rendkívül intenzív érzelmekkel rendelkeznek, ezért hajlamosak, mély és szenvedélyes kapcsolatokra. Ez azonban gyakran vezet ahhoz, hogy nem a megfelelő partner mellett kötnek ki. Szerelmük iránt a végsőkig képesek elkötelezni magukat, ahol semmi helye a kételynek. Mivel érzelmeik terén rendíthetetlenek, gyakran nem veszik észre a vészjósló jeleket, és még akkor sem tágítanak, ha kedvezőtlen számukra egy adott helyzet.

Ikrek – elkötelezettek partnerük iránt

Az Ikrek csillagjegy szülötteire nagyfokú kíváncsiság és szellemesség jellemző, akik rajonganak az izgalmakért és az újdonságokért. Ennek ellenére nagyon kompromisszumképesek, a párkapcsolatban pedig rendkívül odaadóak. Ha szerelembe esnek, képesek mindent feláldozni partnerükért, még akkor is, ha nem a megfelelő ember mellett kötnek ki. Ők azok, akik folyamatosan dolgoznak a kapcsolatukon, néha mindhiába. Mivel rettentően vágynak egy gondoskodó partnerre, a választott személy gyakran átveri őket.