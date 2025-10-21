SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Horoszkóp: 3 csillagjegy, aki titkon egyenesen a megszállottad

szerelem
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 15:45
horoszkóppárkapcsolat
Vannak bizonyos emberek, akik a tudtuk nélkül, megszállottan vonzódnak hozzád. A horoszkóp ugyanis felfedi, hogy melyek azok a csillagjegyek, akik egyszerűen képtelenek ellenállni neked. Vajon te kiket igézel meg?
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Biztosan már te is észrevetted, hogy bizonyos emberek valamilyen formában újra és újra felbukkannak az életedben, beszélhetünk akár barátságról, szerelemről vagy egy örök vetélytársról. Ez természetesen nem a véletlennek köszönhető, hanem a bolygóknak. A horoszkóp szerint ugyanis van 3 olyan csillagjegy, akiket tudat alatt a legerősebben vonzol és bármilyen erőfeszítésük ellenére is képtelenek neked ellenállni.

Horoszkóp: üzletember, mosoly és szerelmes üzenet láttán, amit a kolléganője tett az asztalra-.
Horoszkóp: ezek a csillagjegyek mindig melletted vannak és titokban rajonganak érted
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy titkon a megszállottad

Kos csillagjegy

A Kosok életében hatalmas szerephez jut a szenvedély és a romantika, miközben epedeznek a kihívások után és kerülik a monotonitást, ami szerelmi életükre is kihat. A csillagjegy szülöttjei ezért a Rákot, a Mérleget és a Nyilast vonzzák különösen. A Mérleg odavan határozottságukért, a Rák méltatja erejüket, a Nyilas pedig ugyanúgy tud lelkesedni, mint ők.

Bika csillagjegy

A Bikák szerint egy jól működő párkapcsolat kulcsa a stabilitás, hiszen maguk is nyugalmat árasztanak magukból. A jegy szülöttjei az Oroszlánra, a Mérlegre és a Bakra gyakorolnak erős hatást. Az Oroszlán felszabadult lehet mellettük, a Rák képes megbízni bennük, a Mérleggel pedig tökéletes összhangot teremtenek.

Ikrek csillagjegy

Az Ikrek kalandvágyó természetek és ki nem állhatják a monotonitást. Jellemző rájuk a pezsgés és az állandó kíváncsiság. Az Ikrekért a Nyilas, a Szűz és a Vízöntő rajong, ugyanis a Nyilas titokzatosnak tartja őket, a Szűz odavan energiájukért, míg a Vízöntővel szellemi szinten találhatják meg az összhangot.

Rák csillagjegy

A Rákok nagyon együttérzőek, ezért odafigyelnek mások rezgéseire. Amennyiben nyugalom járja át őket, szeretteik bátran támaszkodhatnak rájuk. A jegy szülöttjeiért a Halak, az Ikrek és a Bak vonzódik titokban, mivel a Halak lelki társra találhat bennük, az Ikrek érdeklődve szeretné megfejteni őket, míg a Nyilassal egyszerűen remek páros alkotnak.

Nő fekszik a padlón, és szerelmes képeslapot olvas.
Horoszkóp: a Rák rendkívül együttérző, ezért különösen érzékenyen reagál mások hangulatára.
Fotó: Monkey Business Images /  Shutterstock 

Oroszlán csillagjegy

Az Oroszlánok élvezik az élet minden pillanatát, de nagyon vágynak az elismerésre, miközben másokat is támogatnak. A jegy szülöttjeinek képtelen ellenállni a Kos, a Nyilas és a Vízöntő, hiszen a Kos imádja szenvedélyességüket, a Vízöntővel karmikus kapcsolatuk lehet, a Nyilassal pedig tökéletes párost alkotnak.

Szűz csillagjegy

A Szüzek kifejezetten maximalisták és segítőkészek, szeretetüket tetteik által fejezik ki. A Skorpió, a Bak és a Halak a Szüzek megszállottja. A Skorpióban megbízható társra lelhetnek, a Bak hasonló értékeket képvisel, míg a Halak motiváló ellentétükké válhat.

Mérleg csillagjegy

A Mérlegek számára elsődleges a nyugalom és a harmónia, ami párkapcsolatukra is jellemző. A jegy szülöttjeihez a Kos, a Bika és az Ikrek vonzódik a legjobban, ugyanis a Kos megmagyarázhatatlan csábítás érez irántuk, a Bika gondoskodni akar róluk, az Ikrekkel pedig nagyon jól megértik egymást.

Skorpió csillagjegy

A Skorpiókat titokzatosságuk teszi olyan vonzóvá, akik epekedve vágynak a mindent elsöprő szerelemre. A Skorpiókért a Bika, a Rák és a Szűz rajong, hiszen a Bikával tökéletes egyensúlyt alkotnak, a Rákkan rokonlelkek, a Szűz pedig imádja a bennük rejlő titokzatosságot.

Nyilas csillagjegy

A Nyilasok derűlátók, akik vágynak a változásra, ezért nehezen viselik, ha valaki be akarja korlátozni őket. Az Ikrek, a Kos és az Oroszlán képtelen ellenállni a jegy szülöttjeinek. Az ikrekkel harmóniában élhetnek, a Kosnak tetszik a lendületük, az Oroszlán pedig velük együtt élvezi az élet apró örömeit.

Bak csillagjegy

A Bakok első benyomásra ridegnek tűnhetnek, ennek ellenére mélyen élik meg az érzéseiket. Jellemző rájuk a célorientáltság, valamint az alázat. A Bakokhoz a Halak, a Rák és a Szűz vonzódik a legjobban, ugyanis a Halakkal elvesznek egymás tekintetében, a Rák tökéletes támaszuk lehet, míg a Szűzből megbízható társ válhat.

Vízöntő csillagjegy

A Vízöntők nem kedvelik a szabályokat és más szemszögből látják a világot, mint a legtöbben. A jegy szülöttjeiért különösen az Ikrek, az Oroszlán és a Halak rajonganak. Az Ikrekkel szellemi szinten találhatják meg az összhangot, az Oroszlán felnéz az erejüre, a Halak pedig bálványozza intellektusukat.

Halak csillagjegy

A Halak megérzik mások rezgéseit, miközben folyamatosan kutatják az élet értelmét. Ezért színes képzelőerővel bírnak és képesek elmerengeni. A Halakért a Bak, a Szűz és a Skorpió rajong a legjobban, ugyanis a Bakkal tökéletes lelkitársakká válhatnak, a Szűz számára azért, mert teljesen az ellentétjük, a Skorpió pedig 100 százalékig megbízik bennünk.

Az alábbi videóban egy relaxáló zenét hallgathatsz meg:

