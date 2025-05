3 csillagjegy, aki képes generációkon átívelő átkokat megtörni

Gyakran hallani, hogy egy családot generációkon átívelő, karmikus átok sújt: e családoknál mintha ugyanaz a balsors ismétlődne újra és újra, és a családtagok tegyenek bármit is, képtelenek kitörni az ördögi körből. Van, aki végül külső segítséget kér, azonban van három csillagjegy, akiben olyan erő lakozik, hogy képes maga is megtörni az átkot. Horoszkópjuk alapján leplezzük le, kikről is van szó!

Csillagjegyek, akik karmikus átkokat képesek megtörni Fotó: Shutterstock

Csillagjegyek, akik megtörik a karmikus átkokat

Skorpió

E jegy uralkodó bolygója az átalakulásért, újjászületésért felelős Plútó, aminek köszönhetően egy igazi spirituális harcosról beszélhetünk. Ő semmiképp sem olyan, aki a homokba dugja a fejét, ha bajt észlel, pláne nem, ha az a családban húzódik, ráadásul generációkon keresztül. E jegy nem csak felismeri a bajt, de a dolgok mélyére lát, megérti az emberek motivációit, ráadásul nem rest kellemetlenebb kérdéseket is feszegetni.

Bak

Ha van jegy, aki képes az alapjairól újraépíteni egy örökséget – legyen szó akár kézzel fogható, akár spirituális örökségről – az bizony a kitartó, eltökélt, célorientált Bak. E jegyet a karma bolygója, a Szaturnusz uralja, épp ezért gyakorta ő az, aki a leginkább átérzi, milyen generációs terhek nehezednek egy családra. Hosszú távra tervez, ráadásul épp akkor teljesít a legjobban, amikor mások beleroppannak az elvárásokba és az eléjük gördített akadályok okozta feszültségbe.