Megdöbbentő álomfejtés: ezt jelenti egy forró éjszaka az exeddel, főnököddel, pároddal vagy épp nélküle...

Egy forró álom több mindent árulhat el rólad, mint azt eddig valaha gondoltad. Ne aggódj, nem ritka jelenség, hogy pikáns történetet szül az ember agya, amíg ő nyugodtan alszik. (Sőt; egy kutatás szerint általánosságban minden 5. álomban szerepel valamilyen erotikus töltet, tartalom.) De ettől még nem árt, ha tudod, melyik álombeli szerető, mit jelez neked! Az álomfejtés segítségével kiderítheted.
Megnyugtatunk, ez a leggyakoribb forgatókönyv a pikáns álmok körében. Amikor valaki megcsalja a párját álmában, általában úgy ébred, hogy tele van bűntudattal, szégyenérzettel és értetlenséggel. De nincs különösebb okod rá, hogy így érezd magad, ha veled is ez történt. Ezek az éjszaka zajló forgatókönyvek nem feltétlenül a valós hűtlenség iránti vágyat jelzik. Sokkal inkább a kapcsolaton belül fellépő – testi vagy érzelmi – közelség hiányáról üzennek neked.
Több lehetséges magyarázat is állhat a pároddal való forró álmok mögött. Például jelezhetik azt, hogy az utóbbi időben sikerült közelebb kerülnötök egymáshoz érzelmileg és/ vagy fizikailag. De ha ezzel a indoklással nem igazán tudsz azonosulni most, akkor előfordulhat, hogy épp az ellenkezőjéről van szó: úgy érzed újra meg kellene teremtenetek egy intimebb közelséget kettőtök között.
Tehát egy ilyen szenvedélyes álom a pároddal nemcsak a vágyaidról árulkodhat. Lehet, hogy épp tükröt tart a kapcsolatotok elé.
Valóban zavaró lehet, amikor egy ex, akire hetek, hónapok, sőt; akár évek óta nem gondoltál, újra feltűnik – legalábbis álmodban. De ez, – csakúgy, mint egy hűtlen álom – természetes és gyakoribb, mint gondolnád.
Egy forró álom az exeddel egyszerűen jelentheti azt, hogy már túlléptél az illetőn, és készen állsz arra, hogy a saját fejlődésedre fókuszálj, a múlt hibáiból tanulva, akár egy új párkapcsolatban.
Ha viszont visszatérő álmaid vannak az exeddel, az lehet, hogy valamilyen hiányt jelez, amit a jelenlegi életedben, kapcsolatodban élsz át. De ez nemcsak romantikus vagy intim hiányérzet lehet. Érdemes a távolabbról nézni a képet, hogy pontosan megértsd, mi az, amit nélkülözöl.
Az igazság az, hogy nem ritka jelenség az sem, amikor az emberek magasabb, hatalmi pozícióban álló személyekkel folytatnak intim kapcsolatot az álmukban. De ezek, az esetek nagy többségében nem egy valós vonzalomról árulkodnak, inkább az elismerés iránti vágyat fejezik ki.
Így, ha álmodban a főnköddel bújtál ágyba lehet, hogy egyszerűen csak arra vágysz, hogy jobban értékelje/értékeljék a munkádat és az erőfeszítéseidet.
Ezek az erotikus álmok semmi rosszat nem sejtetnek rólad vagy a kapcsolatodról. Egyszerű üzeneteket közvetítenek feléd, amiken érdemes elgondolkodnod és megfejtened őket. Általuk rájöhetsz arra, milyen elnyomott érzéseid, beteljesületlen vágyaid vannak, amikért érdemes ébren dolgoznod.
Mit jelentenek az intim álmaid?
Még több álomfejtés a BorsOnline-on:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.