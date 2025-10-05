Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Aurél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ez a 9 álom előre jelzi a szerencsét Krúdy Álmoskönyve szerint

álmoskönyv
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 19:15
Krúdy Gyulaálom
Álmokat látni emberi tapasztalat, azok értelmezése pedig ősi törekvés. Évezredek óta próbáljuk megfejteni mit jelentenek a látomások, amelyeket éjjelente tudattalanunk vetít elénk. Az álom sokak számára csak múló képzelgés testesítik meg, mások szerint azonban fontos üzenetek hordozója, akár a jövőről. Ezt a hitet fogta meg és formálta irodalmi művé a magyar próza egyik legkülönlegesebb alakja, Krúdy Gyula az Álmoskönyvben.
Fehér Lilla
A szerző cikkei

Az Álmoskönyv – Tenyérjóslások könyve nem egyszerű álomszótár: ez a könyv a századelő magyar polgárának lelkivilágát tükrözi vissza, tele nosztalgiával, babonával, vágyakozással és mély emberismerettel. A Krúdy-féle álomfejtés nem tudományos pszichológia, hanem érzékeny, lírai utazás a múlt és a tudatalatti világában.

álmoskönyv álommalvás
Krúdy Álmoskönyve szerint vannak álmok, amik szerencsét hoznak
Fotó: Drazen Zigic

Ki volt Krúdy Gyula, az Álmoskönyv írója? 

Krúdy Gyula (1878–1933) a magyar irodalom egyik legkarakteresebb, legkülönlegesebb hangú szerzője volt. Elbeszélései, regényei és tárcái gyakran álomszerű világot idéznek meg: időtlen városok, elmosódó arcok, régi szerelmek, utazások és gyengéd melankólia jellemzi művészetét. Írói stílusa egyszerre régies és modern, gazdag és érzékeny – nem véletlen, hogy sokan a magyar szimbolizmus és a késő romantika kiemelkedő alakjának tartják.

Az Álmoskönyvet 1919-ben kezdte írni, és több kiadásban, különféle változatokkal jelent meg. A könyv nemcsak álomszótárként szolgál, hanem néhol mesébe hajló, máskor filozofikus gondolatokat is tartalmaz az emberi természetről és sorsról. Az álomfejtések jelentős része népi gyűjtés, Krúdy mégis saját szűrőjén keresztül adja vissza őket – néhol humorral, máskor bölcs iróniával.

álmoskönyv, álom, lélek
Az Álmoskönyv nemcsak álomszótárként szolgál, hanem néhol mesébe hajló, máskor filozofikus gondolatokat is tartalmaz

Krúdy szerint ezek az álmok szerencsét jósolnak:

  1. Kenyeret sütni – a bőség, az otthon melege és a megélhetés biztonsága jelképe. Fiataloknál boldog jövőt, időseknél nyugodt öregkort jelez. Újhold idején különösen szerencsés jel.
  2. Kakast látni – a kakas, mint az ébredés és a férfierő szimbóluma, Krúdynál a gyógyulás és az öröm hírnöke. Ha álmodban kukorékol, jó hír érkezik.
  3. Kalácsot sütni – a kalács a vendégvárás, a jólét, és a családi béke jele. Krúdy szerint ilyen álom után jó dolgok várhatóak az anyagiakban és a kapcsolatokban is.
  4. Kakas a tyúk hátán – ez nemcsak szokatlan, hanem kifejezetten szerencsés álom: szenvedélyes szerelem vagy romantikus fordulat előjele lehet.
  5. Minél nagyobb kalap – a méret itt számít: minél díszesebb és nagyobb a kalap, annál jelentősebb pozíció, társadalmi elismerés, vagyoni gyarapodás várható.
  6. Aranykalapács – a kereskedők álma! Jó üzletet, hasznot, nyereséget jelez – akár váratlan formában is.
  7. Kamrába zárva lenni – meglepően pozitív jelentéssel bír: csendes, biztonságos élet, távol a világ zűrzavarától. Aki ilyenről álmodik, hamarosan nyugalomra talál.
  8. Karéj kenyér – a kenyérkaréj különösen a betegek számára jelent jót: gyógyulást, testi erő visszanyerését. Egészséges embernél a hála és megelégedés jele.
  9. Karika (gyűrű, kör) – a kör a teljesség és az újrakezdés jelképe. Az álom vidám változást és váratlan örömet ígér a mindennapokban.

Miért különleges Krúdy álomvilága? 

Krúdy Gyula Álmoskönyve a népi hiedelmek és a finom irodalmi érzékenység ötvözete. Az író ebben a művében az álmok világát tárja fel, gazdagítva azt saját megfigyeléseivel és korabeli álmoskönyvek tanításaival.

Krúdy nem mond ítéletet, nem használ pszichoanalitikus módszert, ő inkább az emberi lelket vizsgálja. Álmoskönyve a magyar néplélek rezdüléseit meséli el egy lassúbb, érzékenyebb kor hangján. Az álom itt nem rejtély, amit meg kell fejteni, hanem élmény, amit át kell érezni.

Az Álmoskönyv ma is megtalálható több kiadásban – nyomtatott formában és online is elérhető, például az Arcanum Digitális Tudománytárban. 

Az alábbi videóban az Álmoskönyvből hallhatsz egy részletet:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu