Ez a 9 álom előre jelzi a szerencsét Krúdy Álmoskönyve szerint

Az Álmoskönyv – Tenyérjóslások könyve nem egyszerű álomszótár: ez a könyv a századelő magyar polgárának lelkivilágát tükrözi vissza, tele nosztalgiával, babonával, vágyakozással és mély emberismerettel. A Krúdy-féle álomfejtés nem tudományos pszichológia, hanem érzékeny, lírai utazás a múlt és a tudatalatti világában.

Krúdy Álmoskönyve szerint vannak álmok, amik szerencsét hoznak

Fotó: Drazen Zigic

Ki volt Krúdy Gyula, az Álmoskönyv írója?

Krúdy Gyula (1878–1933) a magyar irodalom egyik legkarakteresebb, legkülönlegesebb hangú szerzője volt. Elbeszélései, regényei és tárcái gyakran álomszerű világot idéznek meg: időtlen városok, elmosódó arcok, régi szerelmek, utazások és gyengéd melankólia jellemzi művészetét. Írói stílusa egyszerre régies és modern, gazdag és érzékeny – nem véletlen, hogy sokan a magyar szimbolizmus és a késő romantika kiemelkedő alakjának tartják.

Az Álmoskönyvet 1919-ben kezdte írni, és több kiadásban, különféle változatokkal jelent meg. A könyv nemcsak álomszótárként szolgál, hanem néhol mesébe hajló, máskor filozofikus gondolatokat is tartalmaz az emberi természetről és sorsról. Az álomfejtések jelentős része népi gyűjtés, Krúdy mégis saját szűrőjén keresztül adja vissza őket – néhol humorral, máskor bölcs iróniával.

Az Álmoskönyv nemcsak álomszótárként szolgál, hanem néhol mesébe hajló, máskor filozofikus gondolatokat is tartalmaz

Krúdy szerint ezek az álmok szerencsét jósolnak:

Kenyeret sütni – a bőség, az otthon melege és a megélhetés biztonsága jelképe. Fiataloknál boldog jövőt, időseknél nyugodt öregkort jelez. Újhold idején különösen szerencsés jel. Kakast látni – a kakas, mint az ébredés és a férfierő szimbóluma, Krúdynál a gyógyulás és az öröm hírnöke. Ha álmodban kukorékol, jó hír érkezik. Kalácsot sütni – a kalács a vendégvárás, a jólét, és a családi béke jele. Krúdy szerint ilyen álom után jó dolgok várhatóak az anyagiakban és a kapcsolatokban is. Kakas a tyúk hátán – ez nemcsak szokatlan, hanem kifejezetten szerencsés álom: szenvedélyes szerelem vagy romantikus fordulat előjele lehet. Minél nagyobb kalap – a méret itt számít: minél díszesebb és nagyobb a kalap, annál jelentősebb pozíció, társadalmi elismerés, vagyoni gyarapodás várható. Aranykalapács – a kereskedők álma! Jó üzletet, hasznot, nyereséget jelez – akár váratlan formában is. Kamrába zárva lenni – meglepően pozitív jelentéssel bír: csendes, biztonságos élet, távol a világ zűrzavarától. Aki ilyenről álmodik, hamarosan nyugalomra talál. Karéj kenyér – a kenyérkaréj különösen a betegek számára jelent jót: gyógyulást, testi erő visszanyerését. Egészséges embernél a hála és megelégedés jele. Karika (gyűrű, kör) – a kör a teljesség és az újrakezdés jelképe. Az álom vidám változást és váratlan örömet ígér a mindennapokban.

Miért különleges Krúdy álomvilága?

Krúdy Gyula Álmoskönyve a népi hiedelmek és a finom irodalmi érzékenység ötvözete. Az író ebben a művében az álmok világát tárja fel, gazdagítva azt saját megfigyeléseivel és korabeli álmoskönyvek tanításaival.