Ez a 9 álom előre jelzi a szerencsét Krúdy Álmoskönyve szerint

Az Álmoskönyv – Tenyérjóslások könyve nem egyszerű álomszótár: ez a könyv a századelő magyar polgárának lelkivilágát tükrözi vissza, tele nosztalgiával, babonával, vágyakozással és mély emberismerettel. A Krúdy-féle álomfejtés nem tudományos pszichológia, hanem érzékeny, lírai utazás a múlt és a tudatalatti világában.
Krúdy Gyula (1878–1933) a magyar irodalom egyik legkarakteresebb, legkülönlegesebb hangú szerzője volt. Elbeszélései, regényei és tárcái gyakran álomszerű világot idéznek meg: időtlen városok, elmosódó arcok, régi szerelmek, utazások és gyengéd melankólia jellemzi művészetét. Írói stílusa egyszerre régies és modern, gazdag és érzékeny – nem véletlen, hogy sokan a magyar szimbolizmus és a késő romantika kiemelkedő alakjának tartják.
Az Álmoskönyvet 1919-ben kezdte írni, és több kiadásban, különféle változatokkal jelent meg. A könyv nemcsak álomszótárként szolgál, hanem néhol mesébe hajló, máskor filozofikus gondolatokat is tartalmaz az emberi természetről és sorsról. Az álomfejtések jelentős része népi gyűjtés, Krúdy mégis saját szűrőjén keresztül adja vissza őket – néhol humorral, máskor bölcs iróniával.
Krúdy Gyula Álmoskönyve a népi hiedelmek és a finom irodalmi érzékenység ötvözete. Az író ebben a művében az álmok világát tárja fel, gazdagítva azt saját megfigyeléseivel és korabeli álmoskönyvek tanításaival.
Krúdy nem mond ítéletet, nem használ pszichoanalitikus módszert, ő inkább az emberi lelket vizsgálja. Álmoskönyve a magyar néplélek rezdüléseit meséli el egy lassúbb, érzékenyebb kor hangján. Az álom itt nem rejtély, amit meg kell fejteni, hanem élmény, amit át kell érezni.
Az Álmoskönyv ma is megtalálható több kiadásban – nyomtatott formában és online is elérhető, például az Arcanum Digitális Tudománytárban.
Az alábbi videóban az Álmoskönyvből hallhatsz egy részletet:
