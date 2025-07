Óriási meglepetés vár két csillagjegyre – itt a júliusi újhold hatása!

Kezdődik a nyüzsgés! Rengeteg program, meghívás és új ember bukkanhat fel körülötted. Tégy rá egy lapáttal: randizz, ismerkedj, vagy kapcsolódj olyanokkal, akik segíthetnek céljaid elérésében.

Skorpió (okt. 22 – nov. 21):

Most aztán tiéd a reflektorfény! Az újhold a karrieredre világít rá. Előléptetés, állásváltás vagy szakmai siker is érkezhet. Használd ki ezt az időszakot arra, hogy elindulj a csúcsfelé!

Nyilas (nov. 22 – dec. 21):

Tágítsd a horizontodat! Tanulás, spirituális fejlődés és utazás várhat rád. Most érdemes kilépned a megszokottból és új nézőpontokat keresned. Akár egy nagy utazás vagy fontos életleckék is érkezhetnek.

Bak (dec. 21 – jan. 19):

Ideje megnyílni! A kapcsolataid mélyebb, intimebb szintre léphetnek. Most fontos lehetsz anyagi ügyekben is: hitelek, befektetések, osztozkodás. A kulcsszó: bizalom.

Vízöntő (jan. 19 – febr. 18):

A párkapcsolatod vagy egy fontos együttműködés kerül a középpontba. Ha van partnered, ideje továbblépni vele egy komolyabb szintre. Ha nincs, most olyan embert ismerhetsz meg, akiben benne van a hosszútávú potenciál.

Halak (febr. 18 – márc. 20):

Pörögnek a teendők, de most ez nem baj. Egyszerre több feladattal zsonglőrözhetsz, és ez segít újrarendezni a napi rutinodat. Ha munkát keresel, most megindulhat a folyamat. Egészségi változtatásokon is gondolkodhatsz.

Tipp: az újhold ereje 7-10 napig a legerősebb, de hatásai egész fél évre kihatnak. Használd tudatosan ezt az időszakot, és kezdd el építeni azt az életet, amit valóban szeretnél!