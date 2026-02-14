Valentin-napi kvíz: szerelmes verssorok, amiket mindenki ismer, de csak a legműveltebbek tudják, ki írta őket

Valentin-napi verses kvízünkkel ezúttal felidézheted a magyar szerelmi líra legszebb alkotásait és a múzsákat, románcokat, amelyek ihletet adtak a megrendítő sorokhoz. Nézzük, te tudod-e, melyik költőóriásunkhoz köthetők ezek a gyönyörű idézetek!

Valentin-napi verses kvíz: tudod, hogy ki írta a leghíresebb magyar szerelmi költeményeket?

A magyar irodalom tele van megrendítő szerelmekkel.

A románcoknak sok felejthetetlen költeményt köszönhetünk.

Valentin-napi verskvízünkből kiderül, te mennyire ismered a magyar szerelmi költészetet.

Romantikus verses kvíz: legendás románcok a magyar irodalomban

Irodalmáraink múzsái mind hús-vér emberek voltak, akik képesek voltak földöntúli érzelmeket, szenvedélyt és sokszor keserűséget kiváltani költőinkből. Lássunk néhány románcot, amelynek ezeket a szívfacsaró sorokat köszönhetjük!

Radnóti Miklós

Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni kapcsolata talán a legtisztább szerelmi története a magyar irodalomtörténetnek. Diákszerelemből indult, és rengeteg nehézséget túlélt: anyagi gondok, hűtlenség és a történelem tragikus eseményei terhelték házasságukat, de mindvégig Fanni maradt Radnóti verseinek legfontosabb ihletője, amiről a munkatáborban írt utolsó versei is tanúbizonyságot tesznek.

Ady Endre

Ady korai verseiben Zsóka jelentette az első meghatározó érzelmi élményt. Legismertebb múzsája Léda volt. 9 éven át tartó kapcsolatuk intenzív, szenvedélyes és konfliktusokkal tűzdelt volt, mégis a magyar líra talán leggazdagabb és legsokszínűbb szerelmi anyagát eredményezte. Élete végén Csinszka (Boncza Berta) vált a költő társává, aki Ady utolsó éveiben nemcsak felesége, de állandó gondviselője is lett.

Nemes Nagy Ágnes

Ne feledkezzünk meg legismertebb költőnőnkről, Nemes Nagy Ágnesről sem, aki tudatosan kerülte az érzelmek nyílt megjelenítését költészetében, azonban magánéletében számos meghatározó kapcsolat formálta érzelmi világát és munkásságát is: Lengyel Balázs íróval kötött házasságot, de Szerb Antallal is szoros, azonban plátóinak mondható viszonyt alakított ki. Késői éveiben Nemes Nagy Ágnes már magányosabb életet élt, ami szintén nagy hatással volt költői hangjára.