Fiatal nő szívet tart a kezében a Valentin-napi verskvízben

Valentin-napi kvíz: szerelmes verssorok, amiket mindenki ismer, de csak a legműveltebbek tudják, ki írta őket

magyar irodalom
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 10:45
valentin-napműveltségi kvízekirodalmi kvízek
Valentin-nap alkalmából elhoztuk a magyar költészet legromantikusabb idézeteit. Vajon felismered, ki írta ezeket a sokat idézett szerelmes sorokat? Töltsd ki legújabb irodalmi kvízünket, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a szívhez szóló, romantikus alkotásokban!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Valentin-napi verses kvízünkkel ezúttal felidézheted a magyar szerelmi líra legszebb alkotásait és a múzsákat, románcokat, amelyek ihletet adtak a megrendítő sorokhoz. Nézzük, te tudod-e, melyik költőóriásunkhoz köthetők ezek a gyönyörű idézetek!

Öreg pár fogja egymás kezét a Valentin-napi verses kvízben.
Valentin-napi verses kvíz: tudod, hogy ki írta a leghíresebb magyar szerelmi költeményeket?
Fotó: SvetlanaIsochenko / 123RF
  • A magyar irodalom tele van megrendítő szerelmekkel.
  • A románcoknak sok felejthetetlen költeményt köszönhetünk.
  • Valentin-napi verskvízünkből kiderül, te mennyire ismered a magyar szerelmi költészetet.

Romantikus verses kvíz: legendás románcok a magyar irodalomban

Irodalmáraink múzsái mind hús-vér emberek voltak, akik képesek voltak földöntúli érzelmeket, szenvedélyt és sokszor keserűséget kiváltani költőinkből. Lássunk néhány románcot, amelynek ezeket a szívfacsaró sorokat köszönhetjük!

  • Radnóti Miklós

Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni kapcsolata talán a legtisztább szerelmi története a magyar irodalomtörténetnek. Diákszerelemből indult, és rengeteg nehézséget túlélt: anyagi gondok, hűtlenség és a történelem tragikus eseményei terhelték házasságukat, de mindvégig Fanni maradt Radnóti verseinek legfontosabb ihletője, amiről a munkatáborban írt utolsó versei is tanúbizonyságot tesznek.

  • Ady Endre

Ady korai verseiben Zsóka jelentette az első meghatározó érzelmi élményt. Legismertebb múzsája Léda volt. 9 éven át tartó kapcsolatuk intenzív, szenvedélyes és konfliktusokkal tűzdelt volt, mégis a magyar líra talán leggazdagabb és legsokszínűbb szerelmi anyagát eredményezte. Élete végén Csinszka (Boncza Berta) vált a költő társává, aki Ady utolsó éveiben nemcsak felesége, de állandó gondviselője is lett.

  • Nemes Nagy Ágnes

Ne feledkezzünk meg legismertebb költőnőnkről, Nemes Nagy Ágnesről sem, aki tudatosan kerülte az érzelmek nyílt megjelenítését költészetében, azonban magánéletében számos meghatározó kapcsolat formálta érzelmi világát és munkásságát is: Lengyel Balázs íróval kötött házasságot, de Szerb Antallal is szoros, azonban plátóinak mondható viszonyt alakított ki. Késői éveiben Nemes Nagy Ágnes már magányosabb életet élt, ami szintén nagy hatással volt költői hangjára.

Valentin-napi verses kvíz: tudod, hogy melyik költő írta a szerelmes verssorokat?

Néhány költőnk szerelmi életét biztos te is jól ismered, de azzal is tisztában vagy, mely sorokat ki írta a múzsájához? Verskvízünkből kiderül!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Ki írta a szerelmes sorokat: „Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide! Ki most fejedet kebelemre tevéd le, Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?"

Az alábbi videóra kattintva még többet tudhatsz meg Radnóti és Gyarmati Fanni szerelmi történetéről:

Tedd próbára irodalmi tudásodat még több verses kvízzel:

 

