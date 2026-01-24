Az anyák, akik megölték gyermeküket témája olyan tabu, amelyhez még gondolatban is nehéz közel menni. Mert az anyaságot – jogosan vagy sem – a gondoskodással, a védelemmel, az élet fenntartásával azonosítjuk. Amikor ez a kép darabokra hullik, nemcsak egy bűncselekményről van szó, hanem arról is, hogy sérül egy alapvető emberi hiedelmünk, a világba vetett ősbizalmunk. Az édesanya, mint fogalom egyszerűen összeegyeztethetetlen ezzel a tettel.

Csak érdekességképpen: a tavalyi évben pont az „édesanya” szót választotta az év szavának a magyar közmédia - a Montágh Testület szavazata alapján, a család, a gondoskodás és az érzelmi kötődés fontosságát kiemelendő, egy ősi, magyar gyökerű szó erejével. Ugye, hogy furcsa lenne ezt a szót gyilkos kontextusban látni?

A 2025 novemberében a Verzió Filmfesztiválon bemutatott Anyák feloldozás nélkül (Mères sans pardon) című dokumentumfilm éppen ezért nehéz néznivaló. Nem azért, mert sokkolni akar, hanem mert nem engedi meg a legegyszerűbb reakciót: az azonnali elfordulást. A film apropója és témája a francia helyzet, Franciaországban ugyanis átlagosan tíznaponta gyilkol meg egy gyermeket saját édesanyja. Ez a drámai szám a szakértők szerint ráadásul még alá is becsült adat. Sofia Fischer a valóságot kísérelte meg feltárni dokumentumfilmjében, mégpedig úgy, hogy megpróbál magyarázatokat keresni ezekre a gyakran előzmény nélküli tragédiákra. De vajon képesek vagyunk elfogadni egy-egy ilyen esetet?

Megérteni nem egyenlő elfogadni

A film nem ment fel. Nem relativizál. Nem mondja azt, hogy „érthető volt”. Ehelyett kérdez. És ezek a kérdések nagyon kényelmetlenek. Mit jelent felelősség? Hol kezdődik és hol ér véget az egyéni döntés, és hol lép be a legyőzhetetlen pszichés állapot, a segítségre képtelen, közönyös társadalmi közeg, az elszigeteltség?

Az anyák, akik megölték gyermeküket, jogi értelemben bűnelkövetők. Ez nem kérdés. De a film nem itt áll meg, hanem továbbmegy: hogyan jut el valaki idáig? Milyen mentális, érzelmi és környezeti tényezők halmozódnak fel egy pontig, ahol a gondolkodás már nem ugyanaz, mint amit „normálisnak” nevezünk?