Ha te világgá mész, akkor én is! - Amikor anya is elindul egy bőrönddel

– Elegem van! Elmegyek innen! – közölte a nyolcévesem.

– Rendben – mondtam fáradt nyugalommal. – Segítsek pakolni?

Ekkor még nem sejtette, hogy nemcsak ő fog bőröndöt ragadni.

A világgá menősdi, mint nevelési eszköz

Valahol a gyereknevelési kézikönyvek lábjegyzetében biztos szerepel egy bekezdés:

„Amikor a gyermek világgá indul, maradj nyugodt, és ne csapd rá az ajtót.”

De arról kevesebb szó esik, mi történik akkor, amikor az anya is eljut arra a pontra, hogy szíve szerint elindulna. Nem örökre. Csak úgy. Demonstratívan. Nevelési céllal.

Mert legyünk őszinték: a „világgá megyek” nem a földrajzról szól. Hanem határokról. Frusztrációról. Figyelemről. Arról, hogy valaki úgy érzi, nem hallják meg. És ebben néha nem csak a gyerek az érintett.

Az első bőrönd

Az ominózus délutánon komolyan vettem a dolgot. Előkerült egy kis hátizsák. Belekerült egy plüss, két keksz és egy elemlámpa (nem tudom, hova készült, talán csak a kerti házikóba, de azért biztos, ami biztos, papírzsebkendőt is csempésztem be neki).

– Hová mész? – kérdeztem mintegy mellékesen, akár ha a barátnőmtől kérdezném, felnőttesen.

– Messzire.

– Mikor jössz haza?

– Soha.

Na, bumm. Ez az a pont, ahol a legtöbb szülő gyomra összeugrik. De én akkor valami furcsa nyugalmat éreztem. Mert tudtam: ez nem szökés. Ez szerep. És nekem is végig kell csinálnom, ha már beleálltam.

Úgyhogy leültem a kanapéra, és elővettem a saját táskámat. Egy ideig figyelt a szeme sarkából, aztán győzött a kíváncsisága.

– Mit csinálsz? – kérdezte gyanakodva.

– Hát, ha te elmész, nekem is új életet kell kezdenem. Gondoltam, elköltözöm.

Megállt. Próbálta rendszerezni az információkat. Csak úgy kattogott az összes kis fogaskereke. Ez nem volt benne a forgatókönyvében.

Amikor én is világgá megyek

Néha a legjobb nevelési eszköz a tükör. Amikor a gyerek látja, milyen abszurd a helyzet, ha mindenki egyszerre dönt úgy, hogy „akkor én megyek”, hirtelen más fényt kap a dráma.

– De akkor ki csinál vacsorát?

– Jó kérdés. Talán Henriett (a macskánk).

A humor még a vészesnek tűnő helyzetekben is old. A közös nevetés visszahúz a realitásba. És közben tanít. Azt tanítja, hogy a konfliktusból nem menekülünk el. Hanem megoldjuk. Leülünk. Beszélünk. Néha túléljük. Itt legalább volt egy mosoly. Nem rossz, gondoltam magamban, haladunk.