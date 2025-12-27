El tudod képzelni, hogy valaki régi bútorokat dobál ki az ablakon az utcára? Vagy hogy egy egész nemzet piros fehérneműbe bújik, mert úgy hiszik, ez hozza meg a szerelmet? És mi a helyzet azokkal, akik az újévet egy bőrönddel a kezükben futva kezdik, csak hogy biztosítsák maguknak a sok-sok utazást a következő évre? Induljon a kvíz!

Kvíz: mennyire ismered a legőrültebb szilveszteri szokásokat? Kizárt, hogy mindet eltalálod

Fotó: martin-dm

Számos szilveszteri szokást és babona létezik.

Vannak országok ahol a szerencse bevonzása, van ahol a balszerencse elűzése a cél.

Mind a 10 kérdést csak a legműveltebbek képesek megválaszolni.

Kvíz a nagyvilágból: mennyit tudsz ezekről az őrült szilveszteri babonákról?

A szilveszteri szokások sokkal színesebbek és változatosabbak, mint hinnéd! Egyes országok a szerencsét keresik, mások a rossz dolgokat próbálják elűzni, és vannak, akik egyszerűen csak minél nagyobb bulit akarnak csapni – mindegyik hagyomány mögött ott lapul egy régi babona vagy hiedelem.

Most itt a lehetőség, hogy leteszteld magad: mennyire vagy jártas a világ szilveszteri hagyományaiban? Vajon felismered, melyik országban mit csinálnak? Töltsd ki a kvízünket, és derítsd ki, hány furcsa szokást tudsz helyesen eltalálni! Készülj, mert lesz pár olyan válasz, amire biztosan felkapod majd a fejed!