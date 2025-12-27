KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

János névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kvíz: mennyire ismered a legőrültebb szilveszteri szokásokat? Kizárt, hogy mindet eltalálod

Kvíz: mennyire ismered a legőrültebb szilveszteri szokásokat? Kizárt, hogy mindet eltalálod

szilveszter
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 18:30
műveltségi kvízekhagyományújévi szokásokkvíz
Míg mi itthon lencsét eszünk és pezsgőt bontunk, a világ számos pontján egészen meghökkentő, sőt néha vicces szilveszteri szokásokkal köszöntik az újévet. Ebben a kőkemény kvízben garantáltan meglepetések várnak!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

El tudod képzelni, hogy valaki régi bútorokat dobál ki az ablakon az utcára? Vagy hogy egy egész nemzet piros fehérneműbe bújik, mert úgy hiszik, ez hozza meg a szerelmet? És mi a helyzet azokkal, akik az újévet egy bőrönddel a kezükben futva kezdik, csak hogy biztosítsák maguknak a sok-sok utazást a következő évre? Induljon a kvíz!

Egy nő és egy férfi szőlőt esznek ez egy szilveszteri szokás töltsd ki a kvízt és kiderül melyik országban.
Kvíz: mennyire ismered a legőrültebb szilveszteri szokásokat? Kizárt, hogy mindet eltalálod
Fotó: martin-dm
  • Számos szilveszteri szokást és babona létezik.
  • Vannak országok ahol a szerencse bevonzása, van ahol a balszerencse elűzése a cél.
  • Mind a 10 kérdést csak a legműveltebbek képesek megválaszolni.

Kvíz a nagyvilágból: mennyit tudsz ezekről az őrült szilveszteri babonákról?

A szilveszteri szokások sokkal színesebbek és változatosabbak, mint hinnéd! Egyes országok a szerencsét keresik, mások a rossz dolgokat próbálják elűzni, és vannak, akik egyszerűen csak minél nagyobb bulit akarnak csapni – mindegyik hagyomány mögött ott lapul egy régi babona vagy hiedelem.

Most itt a lehetőség, hogy leteszteld magad: mennyire vagy jártas a világ szilveszteri hagyományaiban? Vajon felismered, melyik országban mit csinálnak? Töltsd ki a kvízünket, és derítsd ki, hány furcsa szokást tudsz helyesen eltalálni! Készülj, mert lesz pár olyan válasz, amire biztosan felkapod majd a fejed! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik országban dobálnak ki régi bútorokat és tárgyakat az ablakon szilveszter éjjelén, hogy megszabaduljanak a múlttól?

Hallgasd meg a klaszsikusokat:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu