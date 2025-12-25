Kőkemény kvíz: felismered a legnagyobb magyarokat?

KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 25. 19:30
Azt garantáltan tudod, mit tettek le az asztalra. Na de felismered őket? Kvízünkből kiderül!
Mennyire ismered a magyar irodalom, történelem, tudomány és művészet világát? Teszteld magad! Lesz azonban egy “apróbb” csavar a kvízünkben! Ahelyett, hogy e nagy magyarok eredményeire kérdeznénk rá, arra vagyunk kíváncsiak, hogy olvasóink fotóról, rajzról, festményről felismerik-e őket. Most minden kiderül!

Portrékvíz a legnagyobb magyarokról.
Ez a kvíz sokaknak okoz majd komoly fejtörést, az garantált  Fotó: Unsplash

Nagy magyar portrékvíz

1 / 7
A magyar gasztronómia mely nagy alakja látható a képen?

 

