Emlékszel még A Grincs cuki kislányára? Szexi rockistennő lett azóta belőle

Taylor Momsent először 2000-ben, A Grincs című filmben, Jim Carrey oldalán láthatta a nagyközönség, még gyerekként. Cindy Lou Who karakterét alakította, sokaknak pedig ez a kép égett be az agyába.

Momsen kisgyerekként A Grincsben Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Momsen ezt követően a Gossip Girl című sorozatban kapott szerepet, 2012 óta azonban sem filmben, sem sorozatban nem láthattuk. Azt azonban nem mondhatnánk, hogy visszavonult, eltűnt a nagyközönség elől. Sokan talán össze sem kötik A Grincs kislányát azzal a rockistennővel, aki Taylor manapság: 2009-ben ugyanis The Pretty Reckless néven rockzenekat alapított, a csapat pedig azóta igencsak szép sikereket ér el.

Arról nem is beszélve, hogy új imidzséhez mérten az egykori gyerekszínész szexi vadmacskaként szerepel jó pár fotón, no meg a színpadon is.

Taylor egyébként az ünnepek közeledtével Insta-oldalán is felidézte egykori szerepét: