Karácsonyi filmes kvíz: vajon igazi filmzseni vagy és felismered őket egyetlen képkockából? Most kiderül

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 15:15
Dübörög a karácsonyi szezon, a boltok tele vannak égőkkel, fadíszekkel, és persze mindenhol szól az a bizonyos Mariah Carey dal, amit unásig hallgatsz minden évben, ha akarod ha nem. Hogy kicsit kiszakadj a mókuskerékből, töltsd ki a karácsonyi filmes kvízünket, tedd próbára a tudásod, és ki tudja, talán megjön a kedved, hogy megnézz valami ma este.
Kelemen Dorina
Te is legalább annyira szereted a karácsonyi filmeket mint mi? Akkor ez a kvíz neked készült! Tedd próbára a tudásod, induljon a karácsonyi filmes kvíz!

Karácsonyi filmes kvízünkből most kiderül vajon igazi filmzseni vagy-e!
Fotó: UNIVERSAL /  Northfoto
  • Rengeteg karácsonyi filmet készítettek.
  • Ezt a kvízt csak a legnagyobb karácsonyi film rajongók tudják kitölteni.

Karácsonyi filmes kvíz: vajon neked sikerül hibátlanul?

Ne gondold, hogy ez a filmes kvíz olyan egyszerű lesz! Ebben a tesztben nem találkozol Kevinnel, ide több kell minthogy felismerd a Reszkessetek, betörők! egyik jelenetét, hiszen az mindenkinek menne. Persze sorra vesszük a karácsonyi klasszikusokat, de hidd el, lesznek olyan kérdések amik megdolgoztatják majd az agytekervényeidet. Készen állsz? Induljon a kvíz

Melyik karácsonyi film jelenetét látod a képen?

