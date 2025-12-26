Karácsonyi filmes kvíz: vajon igazi filmzseni vagy és felismered őket egyetlen képkockából? Most kiderül

Te is legalább annyira szereted a karácsonyi filmeket mint mi? Akkor ez a kvíz neked készült! Tedd próbára a tudásod, induljon a karácsonyi filmes kvíz!

Karácsonyi filmes kvízünkből most kiderül vajon igazi filmzseni vagy-e!

Fotó: UNIVERSAL / Northfoto

Rengeteg karácsonyi filmet készítettek.

Ezt a kvízt csak a legnagyobb karácsonyi film rajongók tudják kitölteni.

Karácsonyi filmes kvíz: vajon neked sikerül hibátlanul?

Ne gondold, hogy ez a filmes kvíz olyan egyszerű lesz! Ebben a tesztben nem találkozol Kevinnel, ide több kell minthogy felismerd a Reszkessetek, betörők! egyik jelenetét, hiszen az mindenkinek menne. Persze sorra vesszük a karácsonyi klasszikusokat, de hidd el, lesznek olyan kérdések amik megdolgoztatják majd az agytekervényeidet. Készen állsz? Induljon a kvíz!