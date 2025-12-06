Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Dinoszauruszok kvíz: csak a legnagyobb Jurassic Park-fanok ismerik fel őket egyetlen kép alapján

2025. december 06.
Repüljünk egy kicsit vissza a múltba. Hoztunk egy dinoszauruszos kvíz, amivel próbára teheted a tudásod, most kiderül mekkora Jurassic Park-fan vagy! Töltsd ki a kvízt!
Szereted a Jurassic Park filmet, és imádod a dinókat? Akkor ez a kvíz neked készült! Görgess lejjebb és tedd próbára a tudásod! 

3 dinoszaurusz az erdőben, ha tudod mi a nevük töltsd ki a kvízt!
Egy kvíz amit csak az igazi Jurassic Park fanok tudnak hibátlanul kitölteni!
Dinoszaurusz kvíz: vajon minden kérdésre tudod a helyes választ?

A 1993-as Jurassic Park című film egy milliárdos vállalkozó, John Hammond által megálmodott dinoszauruszokkal teli szigeten játszódik. A parkba tudósok és szakértők – Dr. Grant, Dr. Sattler és Dr. Malcolm – érkeznek, hogy felmérjék tudományos szempontból a Jurassic Parkot. Velük tart a befektetők jogásza, és Hammond magával viszi az unokáit Timet és Lexet, hogy demonstrálja, mennyire családbarát és biztonságos a park. Ahogy az a filmekben lenni szokott, a park biztonsági rendszere meghibásodik, a dinoszauruszok kiszabadulnak. A látogatók kétségbeesetten próbálnak túlélni a dinókkal teli szigeten.

Dinókkal sajnos (?) csak a filmekben találkozhatsz, ugyanis egy óriási aszteroida becsapódása következtében kihaltak nagyjából 66 millió évvel ezelőtt, a kréta kor végén. 

A filmnek azóta már több folytatása is készült, de mi az eredetiért rajongunk igazán, és te? Ha te is imádtad a Jurassic Parkot akkor az alábbi kvízt biztosan imádni fogod. Találkozhatsz a kedvenc dinóiddal miközben próbára teszed a tudásod és felfrissíted a memóriádat is. Készen állsz? Induljon a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik dinoszaurusz látható a képen?

Nézd meg a Jurassic Park előzetesét:

