Kőkemény karácsonyi kvíz: csak a legjobbak ismerik a magyar irodalom nagyjait

A kőkemény karácsonyi kvíz megmutatja, hogy a karácsony a magyar irodalomban nem csupán egy ünnep ábrázolása, hanem egy tükör is, melyben a régmúlt korok társadalmi viszonyai, az egykor élt emberek vágyai és reményei köszönnek vissza. A versekben gyakran a spirituális, meghitt oldal kerül előtérbe, míg a prózai művekben, a regényekben a hétköznapi élet karácsonyi csodái és nehézségei is megjelenhetnek. A szegények öröme egy váratlan ajándék láttán, a gazdagok csendes magánya, vagy éppen a természet téli szépsége mind ihletet adott a magyar íróknak, költőknek.
Érdemes beleolvasnod ezekbe a művekbe, hogy jobban megértsd a karácsony mélyebb jelentését a magyar kultúrában. És hogy mennyire ismered a karácsony ábrázolását a magyar irodalom remekeiben, azt most egy kvíz segítségével le is tesztelheted!
Nézd meg a kedvenc karácsonyi versünket:
Márai Sándor: Mennyből az angyal... Sinkovits Imre előadásában
