Kőkemény karácsonyi kvíz: csak a legjobbak ismerik a magyar irodalom nagyjait

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 14:15
Készen állsz egy ünnepi utazásra a könyvek világába? A kőkemény karácsonyi kvíz segítségével tesztelheted a tudásod, melynek fókuszában a „karácsony a magyar irodalomban” témája áll. Merülj el a versek és regények meghitt hangulatában!
  • A magyar irodalom sokat elárul a régmúlt ünnepekről.
  • A kvíz rávilágít, mennyire vagy jártas a magyar irodalomban.
  • Megismerhetsz olyan karácsonyi műveket, amelyekkel eddig talán még nem találkoztál.

A kőkemény karácsonyi kvíz megmutatja, hogy a karácsony a magyar irodalomban nem csupán egy ünnep ábrázolása, hanem egy tükör is, melyben a régmúlt korok társadalmi viszonyai, az egykor élt emberek vágyai és reményei köszönnek vissza. A versekben gyakran a spirituális, meghitt oldal kerül előtérbe, míg a prózai művekben, a regényekben a hétköznapi élet karácsonyi csodái és nehézségei is megjelenhetnek. A szegények öröme egy váratlan ajándék láttán, a gazdagok csendes magánya, vagy éppen a természet téli szépsége mind ihletet adott a magyar íróknak, költőknek.

karácsonyi kvíz a magyar irodalomból
Karácsonyi kvíz: csak a legjobbak ismerik a magyar irodalom nagyjait.
Karácsonyi kvíz: Teszteld a tudásod a magyar irodalomban

Érdemes beleolvasnod ezekbe a művekbe, hogy jobban megértsd a karácsony mélyebb jelentését a magyar kultúrában. És hogy mennyire ismered a karácsony ábrázolását a magyar irodalom remekeiben, azt most egy kvíz segítségével le is tesztelheted!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik híres magyar költő írta a "Karácsony" című verset, melyben a hóesést angyalszárnyakhoz hasonlítja?

Nézd meg a kedvenc karácsonyi versünket: 
Márai Sándor: Mennyből az angyal... Sinkovits Imre előadásában

 

Ezeket a kvízeket kitöltötted már? Teszteld a tudásod!

 

