Virágfelismerő kvíz: botanikai zseni vagy, ha minden kérdésre tudod a választ

Te is odavagy kertünk színes és illatos díszeiért? Akkor töltsd ki a kvízt és teszteld le, mennyire biztos a tudásod!

Kvíz: mennyi virágot ismersz fel egy kép alapján?

Fotó: 123RF

Egy csokor virág többet mond minden szónál

Egy kis érdekesség, mielőtt belevágnál a kvízbe:

Tudtad, hogy a virágok nemcsak a természet esztétikai csodái, de mély jelentéseket is hordoznak magukban? Nemcsak a szerelmet és szépséget jelképezik. Már az ókori civilizációk is szimbolikus üzenetekkel ruházták fel őket. De máig különleges jelentések társulnak hozzájuk.

Például a tulipánt, amelyet a tavasz hírnökének is neveznek, a tökéletes szerető szimbólumaként tartják számon.

A bazsarózsa, amelyet a 12. házassági évforduló alkalmából ajándékoznak, a boldogság és a jólét virága.

A nárcisz hordozza talán a legérdekesebb üzenetet. Szimbolikája ugyanis kettős. Egyszerre jelent önimádatot és szeretetet.

A görög mitológiában Narkisszosz történetéhez kötődik. A szép és ifjú Narkisszosz egy folyó partján sétálva belenézett a vízbe és megpillantotta önmagát. Azonnal beleszeretett a tükörképébe, ezért nem tágított a folyó mellől. Sőt, hasztalan próbálta magához ölelni a tükörképét, míg nem reggelre csak néhány sárga szirmú virág maradt utána. Nárcisszá változott.

De minden virág különleges valamiért. Van, ami történeteket, üzeneteket hordoz, és van, ami gyógyít vagy épp erős mérget rejt. Tegyél egy utazást a természet apró csodáinak különleges és színes világában virágfelismerő kvízünkkel!

Virágfelismerő kvíz

Jöhetnek a tesztkérdések? Nézzük, hány virágot ismersz fel egyetlen kép alapján!