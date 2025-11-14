Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Aliz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Virágfelismerő kvíz: botanikai zseni vagy, ha minden kérdésre tudod a választ

természet
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 09:45
nárciszáltalános kvízvirágkvíz
Ide nem lesz elég, ha meg tudod különböztetni a rózsát a tulipántól. Ezen a virágfelismerő kvízen szinte mindenki elbukik. Nézzük, te tudod-e mit látsz a képen!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Te is odavagy kertünk színes és illatos díszeiért? Akkor töltsd ki a kvízt és teszteld le, mennyire biztos a tudásod!

Virágcsokor a virágfelismerő kvízben
Kvíz: mennyi virágot ismersz fel egy kép alapján?
Fotó: 123RF

Egy csokor virág többet mond minden szónál

Egy kis érdekesség, mielőtt belevágnál a kvízbe:

Tudtad, hogy a virágok nemcsak a természet esztétikai csodái, de mély jelentéseket is hordoznak magukban? Nemcsak a szerelmet és szépséget jelképezik. Már az ókori civilizációk is szimbolikus üzenetekkel ruházták fel őket. De máig különleges jelentések társulnak hozzájuk.

  • Például a tulipánt, amelyet a tavasz hírnökének is neveznek, a tökéletes szerető szimbólumaként tartják számon.
  • A bazsarózsa, amelyet a 12. házassági évforduló alkalmából ajándékoznak, a boldogság és a jólét virága.
  • A nárcisz hordozza talán a legérdekesebb üzenetet. Szimbolikája ugyanis kettős. Egyszerre jelent önimádatot és szeretetet. 

A görög mitológiában Narkisszosz történetéhez kötődik. A szép és ifjú Narkisszosz egy folyó partján sétálva belenézett a vízbe és megpillantotta önmagát. Azonnal beleszeretett a tükörképébe, ezért nem tágított a folyó mellől. Sőt, hasztalan próbálta magához ölelni a tükörképét, míg nem reggelre csak néhány sárga szirmú virág maradt utána. Nárcisszá változott.

De minden virág különleges valamiért. Van, ami történeteket, üzeneteket hordoz, és van, ami gyógyít vagy épp erős mérget rejt. Tegyél egy utazást a természet apró csodáinak különleges és színes világában virágfelismerő kvízünkkel!

Virágfelismerő kvíz

Jöhetnek a tesztkérdések? Nézzük, hány virágot ismersz fel egyetlen kép alapján!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Milyen virág van a képen?

A virágok szimbolikája:

Tedd próbára tudásodat további kvízeinkkel:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu