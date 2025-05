A szeretőm hazudott arról, hogy házas – ezért a feleségével közösen csapdát állítottunk neki

Három hónappal ezelőtt egy 34 éves nő izgatottan vetette bele magát az online társkeresés világába. Egy vonzó, 38 éves férfi profilja keltette fel a figyelmét, akivel az első találkozástól kezdve szinte izzott köztük a levegő. A férfi figyelmes, kedves és szenvedélyes volt – minden, amire a nő mindig is vágyott. Kapcsolatuk gyorsan elmélyült, és bár a férfi szinte sosem ért rá hétvégén, és nem volt jelen a közösségi médiában, a nő nem kételkedett a szándékaiban. A legtöbb időt az ő lakásán töltötték, és úgy tűnt, minden rendben van.

Végül a feleség rátalált a szeretőre Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Egészen addig, míg egy napon egy ismeretlen nő kereste meg őt egy üzenettel. Kiderült: a szeretett férfi nős, sőt, gyerekei is vannak – és a nő csupán a harmadik szeretője volt. Az üzenet írója maga a feleség volt, aki egy tervvel állt elő: együtt akarta tetten érni a férfit, és csapdát állítani neki. A nő, aki ekkorra már teljesen összetört és dühös volt, beleegyezett. Egy elegáns étteremben beszéltek meg találkozót a férfival. A nő és a feleség már az asztalnál ültek, mikor a férfi megérkezett – és az arcára fagyott a mosoly. Azonnal letiltotta a nőt, és visszament a feleségéhez, akivel – a gyerekek érdekében – együtt maradtak.

A nő azóta magába roskadt. Úgy érezte, egy egész világ omlott össze benne, és minden hitét elvesztette a férfiakban. Képtelen megérteni, hogyan lehetett valaki ennyire kegyetlen – nemcsak vele, hanem a saját családjával szemben is. Az árulás fájdalma és a megaláztatás súlya hónapokkal később is nyomasztja.

A történetre reagálva a The Sun párkapcsolati szakértője, Deidre elmondta: az ilyen esetekben nem szabad magunkat hibáztatni. A nő bizalma, nyitottsága és szeretetvágya nem gyengeség, hanem erény. Bár utólag már láthatóak voltak a figyelmeztető jelek, természetes, hogy valaki inkább hinni akar a jónak tűnő valóságban. A szakértő szerint az ilyen fájdalmas élmények lehetnek a lelki növekedés kiindulópontjai is, és fontos, hogy az ember ne zárja be végleg a szívét.