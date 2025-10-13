Ha tényleg szeretted a 2000-es évek sitcomjait, akkor ez a kvíz neked lett kitalálva

Ebben a kvízben olyan kérdésekkel találkozhatsz, amelyek a korszak legikonikusabb sorozataira, és karaktereire épülnek. Emlékszel még, hogyan röhögtél Charlie Harper csípős megjegyzésein a Két pasi – meg egy kicsiben, vagy hogy milyen csavarokkal szolgált az Így jártam anyátokkal? Netán a Rém rendes család, a Dr. House és a Szívek szállodája ikonikus pillanatai jutnak először az eszedbe? Ha valóban igazi sitcom-rajongó vagy, akkor most bizonyíthatod, mennyire emlékszel a 2000-es évek legviccesebb és legemlékezetesebb pillanataira!

Fotó: Kövesdi Honorar und Belege / Northfoto

Retro-kvíz: a 2000-es évek hozta el a sitcom-sorozatok aranykorát

A 2000-es évek a televíziózás aranykorát hozták el a vígjáték-sorozatok világában. Ebben az időszakban születtek olyan ikonikus sorozatok, mint a Két pasi – meg egy kicsi, az Agymenők, a Dr. House vagy a Szex és New York. A streaming-platformok térhódításával ma is népszerűek ezek az ikonikus sorozatok, de azért ebben a kvízben előnnyel indul, aki már sokadjára nézi újra kedvenc sitcomjait. Neked vajon hány kérdésre sikerül helyes választ adni?