Deák Ferencre emlékezünk

Deák Ferenc-kvíz – Most kiderül, hogy átmennél vagy megbuknál az érettségin

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 18:30
évfordulójátékDeák Ferenc
Október 17-én született a magyar történelem egyik legtekintélyesebb államférfija, akinek neve egyet jelentett a megfontoltsággal és az erkölcsi tartással. Deák Ferenc alakja ma is emlékeztet arra, hogy az igazi erő a józanságban és a párbeszédben rejlik.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Október 17-én ünnepeljük Deák Ferenc születésnapját, aki a XIX. századi magyar politikai élet, a reformkor meghatározó és megkerülhetetlen alakja volt. Életművével és kompromisszumkészségével nagyban hozzájárult a magyar társadalom békés fejlődéséhez.

Deák Ferenc szobra
Vay Miklós: Deák Ferenc szobra Zalaegerszegen, a Deák téren. Deák első köztéri szobra Magyarországon Forrás: wikipedia

Mennyire ismered Deák Ferenc életét? – történelmi kvíz

Politikusként mindig a törvényesség és az igazságosság mellett állt. A diplomácia mestereként hidakat épített a különböző politikai táborok között. Munkássága nemcsak a korabeli Magyarországot, hanem az utókor politikai gondolkodását is inspirálta.

Deák Ferenc bölcsessége és türelme példaértékű minden generáció számára. Számos idézetét ma is gyakran idézik, és politikai gondolkodása a kompromisszum kultúráját hirdeti. Születésnapja jó alkalom arra, hogy emlékezzünk rá és tanuljunk elveiből. Az évforduló így nemcsak történelmi, hanem erkölcsi üzenetet is hordoz. Deák Ferenc öröksége ma is él, és emlékeztet bennünket arra, hogy a béke és a kompromisszum mindig érték.

És ha kíváncsi vagy, mennyire ismered életét és munkásságát, próbáld ki magad Deák Ferencről szóló kvízünkben

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Hol született Deák Ferenc?

 

