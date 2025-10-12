Patinás falak és évszázados történetek – Történelmi szállodák, ahol Magyarország múltja életre kel – Galéria

Magyarország vendéglátóhelyei nem csupán kényelmet és szolgáltatást nyújtanak, hanem évszázadokon átívelő történeteket is őriznek. Az olyan épületek, mint a Gellért Szálló, nemcsak a helyiek, hanem a világ minden tájáról érkező utazók számára is a múlt kapuját jelentik. Ezek a történelmi szállodák a társadalmi élet, a művészetek és a politika találkozóhelyei voltak, ahol neves személyiségek fordultak meg az évek során.

Történelmi szállodák Magyarországon: A budapesti Gellért Hotel például 1919-ben a Magyarországi Tanácsköztársaság bukása után a nemzeti kormány főhadiszállása lett.

Fotó: Picasa

A legnevesebb magyar történelmi szállodák

Minden szálloda sajátos karakterrel és múltbéli jelentőséggel bír, legyen szó a tatai Kristály Imperial Hotelről, amely Magyarország legrégebbi működő szállodája, vagy a budapesti Angol Királynő Szállóról, ahol Deák Ferenc élt hosszú időn át. Az alábbiakban bemutatunk öt, a magyar vendéglátás és történelem szempontjából kiemelkedő szállodát, melyek falai között nemcsak vendégek, hanem a történelem is megállt egy-egy pillanatra.

Gellért Szálló – Budapest (1918)

A budai Gellért-hegy lábánál emelkedő szecessziós stílusú szálloda 1918-ban nyílt meg. A hozzá kapcsolódó Gellért Fürdővel közös épülettömbben található, és hamar a főváros egyik legpatinásabb és nemzetközi hírű szállodájává vált. Márványburkolataival, Zsolnay-kerámiáival és impozáns üvegablakaival a hazai szecesszió remekművének számít. A két világháború között gyakran fogadott művészeket, politikusokat és a világ számos pontjáról érkező utazókat. A Gellért Szálló jelenleg felújítás alatt áll.

A szálloda korai éveiben olyan sikeres volt, hogy 1927-ben további 60 szobával és hullámmedencével bővült. Gundel Károly pedig átvette a szálloda éttermét. Forrás: wikipedia

Kristály Imperial Hotel – Tata (1770)

A tatai Kristály Imperial Hotel Magyarország legrégebbi ma is működő szállodája, amely 1770-ben nyitotta meg kapuit. Az Esterházy-kastély szomszédságában elhelyezkedő, és a klasszicizáló barokk stílusjegyeit hordozó szálloda mindig a helyi közélet fontos találkozóhelye volt. A századok során számos királyi és nemesi vendéget fogadott, napjainkban pedig négycsillagos, korhű eleganciával felújított szállodaként szolgálja a látogatókat.

A tatai Kristály Imperial Hotel falai között olyan nagyságok szálltak meg, mint Görgey Artúr, Jókai Mór, Blaha Lujza, Kazinczy Ferenc, Feszty Árpád, Ferenc Ferdinánd főherceg, vagy Habsburg Ottó.

Fotó: Jozsef Suveg

Palotaszálló – Lillafüred (1930)

A Bükk-hegység gyöngyszemeként ismert, gróf Bethlen István miniszterelnök kezdeményezésére, neoreneszánsz stílusban épült Palotaszálló 1930-ban nyitotta meg kapuit. A Hámori-tó partján található szálloda építészetileg és természeti környezetével is kiemelkedő helyszín, mely függőkertjével és vízesésével a két világháború közti magyar turizmus egyik szimbóluma volt. A szálloda ma is működik, romantikus pihenést kínálva.