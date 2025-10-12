Patinás falak és évszázados történetek – Történelmi szállodák, ahol Magyarország múltja életre kel – Galéria

Magyarország vendéglátóhelyei nem csupán kényelmet és szolgáltatást nyújtanak, hanem évszázadokon átívelő történeteket is őriznek. Az olyan épületek, mint a Gellért Szálló, nemcsak a helyiek, hanem a világ minden tájáról érkező utazók számára is a múlt kapuját jelentik. Ezek a történelmi szállodák a társadalmi élet, a művészetek és a politika találkozóhelyei voltak, ahol neves személyiségek fordultak meg az évek során.
Minden szálloda sajátos karakterrel és múltbéli jelentőséggel bír, legyen szó a tatai Kristály Imperial Hotelről, amely Magyarország legrégebbi működő szállodája, vagy a budapesti Angol Királynő Szállóról, ahol Deák Ferenc élt hosszú időn át. Az alábbiakban bemutatunk öt, a magyar vendéglátás és történelem szempontjából kiemelkedő szállodát, melyek falai között nemcsak vendégek, hanem a történelem is megállt egy-egy pillanatra.
A budai Gellért-hegy lábánál emelkedő szecessziós stílusú szálloda 1918-ban nyílt meg. A hozzá kapcsolódó Gellért Fürdővel közös épülettömbben található, és hamar a főváros egyik legpatinásabb és nemzetközi hírű szállodájává vált. Márványburkolataival, Zsolnay-kerámiáival és impozáns üvegablakaival a hazai szecesszió remekművének számít. A két világháború között gyakran fogadott művészeket, politikusokat és a világ számos pontjáról érkező utazókat. A Gellért Szálló jelenleg felújítás alatt áll.
A tatai Kristály Imperial Hotel Magyarország legrégebbi ma is működő szállodája, amely 1770-ben nyitotta meg kapuit. Az Esterházy-kastély szomszédságában elhelyezkedő, és a klasszicizáló barokk stílusjegyeit hordozó szálloda mindig a helyi közélet fontos találkozóhelye volt. A századok során számos királyi és nemesi vendéget fogadott, napjainkban pedig négycsillagos, korhű eleganciával felújított szállodaként szolgálja a látogatókat.
A Bükk-hegység gyöngyszemeként ismert, gróf Bethlen István miniszterelnök kezdeményezésére, neoreneszánsz stílusban épült Palotaszálló 1930-ban nyitotta meg kapuit. A Hámori-tó partján található szálloda építészetileg és természeti környezetével is kiemelkedő helyszín, mely függőkertjével és vízesésével a két világháború közti magyar turizmus egyik szimbóluma volt. A szálloda ma is működik, romantikus pihenést kínálva.
Az Astoria Szálló a pesti belváros szívében található neobarokk épület, amely 1914-ben nyitotta meg kapuit. Az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó éveiben már jelentős társadalmi központként funkcionált, a XX. század során pedig irodalmi, politikai és diplomáciai események helyszíne lett. A történelmi enteriőrök a mai napig őrzik a múlt század első felének hangulatát.
A Kemnitzer János által épített szálloda 1793-tól működött – eleinte fogadóként – a jelenlegi Deák Ferenc utca 1. szám alatt. Az épület a reformkor egyik jelentős vendéglátóhelye volt, ahol többek között Deák Ferenc, „a haza bölcse” élt 15 éven keresztül. Az Angol Királynő Szálló nemcsak szálloda, hanem a korszak politikai és társadalmi életének egyik központja volt. 1940-ben lebontották, de emléke ma is él.
