39 éve nincs köztünk Ruttkai Éva – Kvízünkkel rá emlékezünk

1986. szeptember 27-én hunyt el a magyar színház- és filmművészet egyik legnagyobb alakja, Ruttkai Éva. Vajon mennyit tudsz a legendás színésznőről? Töltsd ki a kvízt.
Ruttkai Éva neve megkerülhetetlen a hazai színjátszásban. Már kislánykorától a színpadon állt, egészen az 58 éves korában bekövetkezett haláláig. A színésznőt nem lehetett nem imádni; szenvedélyes játékával, könnyed humorával elvarázsolta a közönséget. A magánélete is nagy érdeklődésre tartott számot; te tudod például, hogy melyik színészóriáshoz kötötte őt mély, szenvedélyes kapcsolat?
Most egy nosztalgikus kvízre hívünk, amelyben felidézzük Ruttkai Éva legendás szerepeit és életének legfontosabb eseményeit!
Vers Ruttkai Évától:
Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.