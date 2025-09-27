Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
Ruttkai Éva fodros rózsaszínű sálban

39 éve nincs köztünk Ruttkai Éva – Kvízünkkel rá emlékezünk

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 10:45
évfordulószínésznőkvíz
39 éve ezen a napon halt meg a magyar színjátszás egyik legnagyobb alakja. Ruttkai Éva emléke örökké bennünk él, a következő kvízzel rá emlékezünk.
1986. szeptember 27-én hunyt el a magyar színház- és filmművészet egyik legnagyobb alakja, Ruttkai Éva. Vajon mennyit tudsz a legendás színésznőről? Töltsd ki a kvízt.

Ruttkai Éva a Rómeó és Júlia című dráma alapján készült rádiójáték felvételekor a Magyar Rádió 1-es stúdiójában, Budapesten, 1961-ben
Fotó: Fortepan-Szalay Zoltán

Ruttkai Éva-kvíz – vajon a 11 kérdésből hányra tudod a helyes választ?

Ruttkai Éva neve megkerülhetetlen a hazai színjátszásban. Már kislánykorától a színpadon állt, egészen az 58 éves korában bekövetkezett haláláig. A színésznőt nem lehetett nem imádni; szenvedélyes játékával, könnyed humorával elvarázsolta a közönséget. A magánélete is nagy érdeklődésre tartott számot; te tudod például, hogy melyik színészóriáshoz kötötte őt mély, szenvedélyes kapcsolat?

Most egy nosztalgikus kvízre hívünk, amelyben felidézzük Ruttkai Éva legendás szerepeit és életének legfontosabb eseményeit!

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 11
Milyen néven született a színésznő?

Vers Ruttkai Évától:

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Folytasd a dalszöveget: Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer elmúlnak a színes éjszakák, sajnos véget ér az álom, sajnos véget ér a...

 

