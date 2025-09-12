Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kvíz, Rajzszög egy földgömbbe szúrva Európa területén

Kvíz: teszteld, mennyi tudsz Európa legnagyobb földrajzi rekordjairól

Európa
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 16:20
földrajzrekordkvíz
Európa tele van lenyűgöző tájakkal, hegyekkel, vízesésekkel és egyéb természeti csodákkal; de vajon melyek Európa valódi „legjei”? Ebben a kvízben a kontinensünk rekordjai kerülnek célkeresztbe. Te hányat ismersz közülük?
Simon Benedek
A szerző cikkei

Európa a világ egyik legkülönlegesebb és legsokoldalúbb kontinense. Tudtad, hogy a legészakibb pontján nyáron hetekig nem nyugszik le a nap, míg délen a Földközi-tenger partján a forróság uralja a mindennapokat? Ha a válasz nem, akkor se csüggedj: az európaiak nagy része alig tud valamit az élőhelyéről. Ebben a földrajzi kvízben most kiderítheted, te mennyit tudsz az „öreg kontinensről”!

Európai Unió zászlaja, Kvíz
Ebben a kvízben tesztelheted, hogy mennyit tudsz Európa földrajzi rekordjairól.
Fotó: Ibrahim Alkan /  Shutterstock 

Európa-kvíz: az „öreg kontinens” rekordjai

A „legek” világa mindig vonzó az emberek számára, hiszen ki ne lenne kíváncsi a legnagyobb tavakra, folyókra, a legkisebb országokra, vagy épp a legrégebbi városokra? Ezek a rekordok nemcsak számokat és adatokat jelentenek, hanem történeteket is mesélnek a kontinens kulturális és természeti sokszínűségéről. Európában ugyanis egyszerre megtalálhatók a legszebb természeti kincsek, az ókor gyöngyszemei, valamint a modern világ vívmányai. Neked sikerül hibátlanul kitölteni a nagy Európa-kvízt?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik Európa legmagasabb pontja?

Ebben a videóban Európa városait láthatod méret szerint rangsorolva:

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu