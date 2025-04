A nagy festménykvíz: felismered az eredetit és a hamisítványt? Hory Elemér, a festményhamisító

Hory Elemér, avagy Elmyr de Hory (születési nevén Hoffmann Elemér) magyar származású festőművész volt. Pályája elején saját stílussal próbált érvényesülni, de világhírre azzal tett szert, hogy híres festők stílusát másolta. Pablo Picasso, Marc Chagal és Henri Matisse hamisítványai mind ismertek, de másolta Renoir stílusát is. A kvízből te is látod majd, mennyire hasonlítottak a másolatai!

Hory Elemér igazi csaló volt Fotó: UNSPLASH

Hory Elemér, Picasso megtévesztője

A kezdeti nehézségek és a második világháborúval, némi szünet után Hory Párizsba költözött, ahol megpróbálta feléleszteni művészi karrierjét. Egy Picasso-másolat sikeres értékesítése után más festőket is elkezdett másolni. Ekkor indult el a hamisítói karrierje.

Állítólag magát Picasso-t is sikerült megvezetnie; a legenda szerint a híres festő sajátjaként ismerte fel Hory egy galériában álló hamisítványát.

Hory kedvence volt Modigliani, akinek monográfiájába még egy hamisítványa is bekerült. Nem egy festményét sikerült eladnia, a galériákban ma is vannak kint képei. A másolásaival a szakértőket is megtévesztette már. Téged is be tud csapni?

Tedd próbára a tudásodat! Felismered Hory Elemér hamisítványait, vagy az eredeti festők műveit?