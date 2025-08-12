AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Híres szállóigék kvíz - kivételesen művelt vagy, ha tudod, kihez kötődnek!

kvíz
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 16:30
műveltségi tesztműveltségszállóigetudás
Neked sikerül mindegyikre megadni a helyes választ?
Bors
A szerző cikkei

Az évek, évtizedek során számtalan olyan, híressé vált szállóige maradt fent, amelyeket sokszor hallunk, még többször idézünk, de vajon azt is tudod, melyik kihez kötődik?

Híres szállóigék kvíz - neked vajon sikerül hibátlanul megoldanod? / Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Az alábbiakban egy olyan kvízt hoztunk el, amiben azt kell kiválasztanod, mely személy nevéhez fűződnek a megadott szállóigék.

Neked vajon sikerült hibátlanul kitöltened? Rajta, tedd próbára magad!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 6
„Jöttem, láttam, győztem.”

 

