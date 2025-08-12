Híres szállóigék kvíz - kivételesen művelt vagy, ha tudod, kihez kötődnek!

Az évek, évtizedek során számtalan olyan, híressé vált szállóige maradt fent, amelyeket sokszor hallunk, még többször idézünk, de vajon azt is tudod, melyik kihez kötődik?

Híres szállóigék kvíz - neked vajon sikerül hibátlanul megoldanod? / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Az alábbiakban egy olyan kvízt hoztunk el, amiben azt kell kiválasztanod, mely személy nevéhez fűződnek a megadott szállóigék.

Neked vajon sikerült hibátlanul kitöltened? Rajta, tedd próbára magad!