Rémisztő összeesküvés: itt a bizonyíték, mindannyian halottak vagyunk, az életünk csak illúzió

Egészen döbbenetes összeesküvés-elmélet látott napvilágot, melynek a legrémisztőbb része épp az, hogy van tudományos alapja, ráadásul nem is kevés! Egyesek ugyanis azt állítják, hogy már nem élünk. Senki sem. Vajon igaz lenne? Tényleg megszűnt a Föld létezni, csak egyszerűen még nem fogtuk fel? Elmagyarázzuk, miért olyan rémisztő ez az elmélet, és miért gondolják egyre többen valósnak!

Vajon 2012-ben tényleg elérkezett a világvége, csak az agyunk még nem fogta fel? Az összeesküvés-elméletek hívői szerint pontosan ez történt

Azt már számos kísérlet alátámasztotta és számos tanulmány megerősítette, hogy az agyban a halál beállta után is van egy rövid ideig tevékenység. Ha úgy tetszik, az agyunk tovább él, mint a testünk többi része, működik, dolgozik, akár új emlékeket is gyárt. Számos halálközeli élményről szóló beszámolóban esik szó arról, hogy a halálunk pillanatában lepereg előttünk az életünk – alighanem ez a tapasztalás is az agy továbbműködésének eredménye. Azt is tudjuk, hogy az idő relatív: pár pillanatot is megélhetünk szinte végtelen hosszúságúnak (ahogy azt tesszük például álmainkban – és ahogy valószínűleg történik akkor is, amikor az a bizonyos “utolsó film” lepereg a szemünk előtt).

És most jön az összeesküvés, ami sokak szerint olyan rémisztően pontosan illeszkedik a tudomány szövetébe, hogy talán igaz! A maják 2012-re jósolták a világvégét. Mi van akkor, ha ez tényleg bekövetkezett – teszik fel a kérdést az elmélet támogatói –, amit pedig jelenleg átélünk, az már nem a valóság, csak az agyunk (valóságban csupán igen rövid ideig tartó, a relatív időérzet miatt számunkra mégis évtizedesnek tűnő) “továbbműködése”? Igen, számunkra évek teltek el azóta, de talán mindez csak egyetlen pillanat a valóságban, míg mi ebben a halál utáni, de még agyműködéssel rendelkező állapotban ragadtunk – mondják. Az olyan jelenségeket, mint például a deja vu vagy a Mandela-effektus pedig épp ez az “álomszerű” állapotban való, valóságban pár pillanatot jelentő agyi továbbműködés okozza.

Mit gondoltok, igaz lehet?