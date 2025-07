„Évtizedek óta hazudtak nekünk” – kiborultak az UFO-hívők, miután a Pentagon félrevezette a nyilvánosságot

A konteók varázsa abban rejlik, hogy amikor végre megcáfolják őket, azonnal érkezik a 'cáfolat cáfolata' is – gyakran még magasabb fokozatra kapcsolva az egész összeesküvéselmélet-gépezetet. Most épp az UFO-ügyön pörögnek...

Lázadnak az UFO-hívők

Pontosan ez történt most is: a Wall Street Journal kétrészes oknyomozó riportja, amely az 1950-es évek óta felhalmozódott UFO-állításokat vizsgálta meg, újabb vihart kavart. A logika a következő: a kormány évtizedekig hazudott nekünk az ufókról, és most, amikor végre nyilvánosságra kerülne, miért hazudtak – az is csak a megtévesztés része. Elég, ha csak belegondolunk, máris megszédülünk.

Hazudott a Pentagon az UFO-helyzetről – de nem úgy, ahogy a hívők szeretnék

A New Paradigm Institute nevű szervezet például egyenesen a Pentagon szócsövének nevezte a Journalt, és azzal vádolta meg a lapot, hogy a

Nem azonosított légi (vagy anomáliás) jelenségek témáját igyekszik lejáratni és nevetségessé tenni.

Ez ugyanaz az intézet, amely tavaly együttműködést hirdetett a nem akkreditált Ubiquity University-vel, hogy diplomát lehessen szerezni az 'idegen civilizációk tanulmányozása' nevű szakon. Az egyetem az akkreditációt „idejétmúltnak” tartja – nem meglepő módon.

A Journal cikkeit bírálva a szervezet azt állítja, hogy a kormányzat „jelentős UFO-eseményeket” próbál eltitkolni – de vajon ki dönti el, mi számít jelentős eseménynek? Talán épp ők maguk? Bár a hollywoodi filmek és sorozatok, mint például az 'X-akták', nagyban hozzájárultak a popkultúrában az UFO-mítosz elterjedéséhez, a valóságban ezek sokszor kormányzati félrevezetés eszközei voltak – különösen a hidegháború idején. Az utóbbi években ismét megnőtt az érdeklődés a téma iránt: kongresszusi vizsgálatok indultak, és számos 'szakértő' tűnt fel podcastokban is.

A Journal riportja szerint a kormány valóban hazudott – de nem azért, mert földönkívülieket akart eltitkolni, hanem mert saját fegyverprogramjait próbálta leplezni, és elterelni a figyelmet. Ironikus módon tehát az UFO-hívők igazat mondtak a hazugságról – csak épp ők is áldozatai lettek annak a pszichológiai műveletnek, amelyet lelkesen tovább erősítettek – írja a Jalopnik.