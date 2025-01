Elképesztő darabokkal bővült a Liget Budapest Projekt programkínálatában látogatható Zsolnay kiállítás

Ha az ember a Népművészeti Múzeum felől besétál a Városligeti fasorba, baloldalt, a 47. szám alatt ráköszön egy különleges szecessziós villa. Kőrössy Albert Kálmán ezt eredetileg 1899-ben tervezte saját családja számára, és most újra régi pompájában ragyog. A díszes oromzatot és gipszstukkókat egy 1904-ben készült és a kutatások során előkerült fénykép alapján állították helyre. Ahogy a gyönyörűen rendben tartott kertbe belép az ember, hirtelen 120 évet ugrik vissza az időben és elképzeli, milyen érzés lehetett itt lakni.

Gyönyörű szecessziós villa a Városligetben / Fotó: Glázer Attila / ResoArt Villa

Belépve az ajtón, azonnal szembetűnik Róth Miksa szecessziós gránátalmás, íriszes színes ólomüveg ablaka és Hochmann József indás-virágos kovácsoltvas lépcsőkorlátja. Mindketten sokszor dolgoztak együtt a ház első tulajdonosával. És ez még csak a kezdet! Ebben a csodálatos házban látható az ország legnagyobb, legimpozánsabb, most különleges darabokkal gazdagodott Zsolnay kiállítása.

Dr. Pap Csaba kuratóriumi tag mutatta be a különleges Zsolnay kerámiákat / Fotó: Bánkút Sándor / ripost

Mint arról a ResoArt Alapítvány kuratóriumának tagja, dr. Pap Csaba beszámolt, az új szerzemények egyik legkülönlegesebb darabja a szimbolizmus remeke, a „La Luna”, amely a halál és újjászületés, a termékenység és teremtés római holdistennőjének megjelenítése, és egyben a nőiességről vallott szecessziós felfogás ideája. Az Egyesült Államokból hazajuttatott tárgyért a gyűjtő több mint 55 ezer dollárt fizetett ki egy liciten, most pedig az Apáti Abt Sándor terveit bemutató vitrinben csodálhatják meg a látogatók.

A La Luna az USÁ-ból került haza Szabó András műgyűjtőnek köszönhetően / Fotó: Bánkúti Sándor / ripost

A legnagyobb Zsolnay gyűjtemény

A közel félezer Zsolnay-tárgyból álló kiállítás most több mint 60 darabbal bővült, mintegy félmillió euró összértékben - hangzott el. A gyűjtemény az egyedülálló Zsolnay-kerámiák mellett a szecesszió ritka darabjait és a magyar népi motívumokkal díszített alkotásokat is bemutatja.

A különleges Zsolnay-gyűjtemény mellett festmények és iparművészeti bútorremekek is helyet kaptak a villában.

A díszkerámia, az üvegművészet, az ötvösművészet, az építőművészet és a festészet mellett most már a műbútorkészítés terén kimagasló Thék Endre tálalója is hirdeti e korszak szellemiségét / Fotó: Bánkúti Sándor / Ripost

A 2023 őszén nyílt kiállítás eddig több mint négyezer látogatót fogadott, ami nem is olyan kevés, ha azt vesszük, hogy egy tárlatvezetésen 10-15 látogatót fogadnak és csak szervezett módon látogatható a villa. Kínálnak viszont különleges programokat is. Az egyik Bor, mámor, szecesszió címmel bemutatja a ResoArt Villa magyar szecesszióban elfoglalt helyét, a gyűjteményen keresztül betekintést ad a hazai szecessziós képző- és iparművészet történetébe, mindezt egy-egy pohár finom hazai bor kóstolása mellett és a borász által megosztott történetekkel gazdagítva élvezhetik a résztvevők. A másik különleges esemény A siker receptjei címet viseli, ami a Zsolnay- és a Szamos-család „párhuzamos életrajzának” bemutatásával ismerteti meg a résztvevőkkel a két ma is virágzó családi vállalkozás sikereit. A Gyűjtő Háza tárlatvezetésen pedig a tárgyak mögötti történetekkel, művészekkel is megismerkedhetnek az érdeklődők és betekintést kapnak abba is, hogyan lesz valakiből művészeti gyűjtő. Erről most egy gyönyörű album is megjelent.

A Gyűjtő Háza album célja, hogy bemutassa a gyűjtemény történetét, nyomon követhető benne a Zsolnay gyár fejlődése, innovációi, a szinte évről évre változó művészi felfogás és közízlés, de emellett a tárgyak válogatása során megtartottuk benne a hangsúlyokat is, amelyek Szabó András gyűjtői érdeklődését, ízlését tükrözik vissza. Ezáltal egyfajta kézikönyvként szolgál azok számára, akik szeretnék megérteni a művészeti gyűjtés mibenlétét

- mondta el Csalló Krisztina, a ResoArt Alapítvány kuratóriumának alelnöke, a kötet társszerzője.