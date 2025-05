Ben Affleck: Azért is újrakezdem!

Mint a testvérek!

Affleck a RIP című új krimiben Matt Damonnal együtt játszik, és ő a producere is. Annak idején együtt kaptak Oscar-díjat a Good Will Hunting forgatókönyvéért, de mostanában is vannak közös projektjeik: együtt dolgoztak Az utolsó párbaj és az Air – Harc a legendáért című filmeken is, 2021-ben és 2023-ban.

"A Matt-tel való közös munka a RIP című moziban igazi boldogság Ben­nek" – mondta a GQ-nak egy bennfentes.

"Számukra a közös munka szórakozás! Évtizedek óta testvérként tekintenek egymásra, Ben még azt is imádja, ha csak egy szobában vannak: előre tudja, hogy remekül érzik majd magukat együtt."