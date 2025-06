Balhé a forgatáson: Tom Cruise leüvöltötte Michael Cera fejét

Michael Cera egy podcastben vallott őszintén az élményről, mikor szemtől szemben találta magát Tom Cruise haragjával. A 2010-es MTV Movie Awards egyes szegmenseit előre fel kellett venni, ebben szerepelt együtt a Top Gun-filmek sztárjával. Ő maga később érkezett meg a forgatásra, de arra, ami később várt rá, senki nem tudott volna felkészülni.

Tom Cruise, a kíméletlen

Abban mind egyetérthetünk, hogy Tom Cruise-zal találkozni bárki számára letaglózó élmény lehet. Cera elmondása szerint már zajlottak a munkálatok, mikor megérkezett. Néhány dologban még egyeztetnie kellett a forgatókönyvíróval, így a kameráktól messzebb elkezdtek halkan beszélgetni, hogy ne zavarják a munkát. A történet szempontjából azonban fontos megemlíteni, hogy Cruise éppen szerepben volt, méghozzá nem is akármilyenben. A Ben Stiller rendezte Trópusi vihar című vígjátékban Les Grossman szerepébe bújt vissza a forgatás kedvéért. Aki látta a filmet, az tudja, hogy Tom Cruise egy nagyszájú hollywoodi filmproducert alakít, aki nem a visszafogott stílusáról híres. Cruise tehát szerepben volt, amikor megelégelte Michael Cera és az író sutyorgását és Les Grossman-stílusban odakiabált Cera-nak:

Az ott Michael Cera, aki épp dumál a ki**ott forgatás alatt?

A Scott Pilgrim a világ ellen sztárja utólag azt mondta, érzékelhető volt, hogy Cruise viccel, de azért volt benne enyhe dorgálás is, hogy most már tényleg csend legyen. Később viszont folytatódott a szócsata a két színész között. Tom nehezen engedte el a témát, mert a forgatás után, amikor hivatalosan is bemutatkoztak egymásnak, (egészen addig még sosem találkoztak) megismételte korábbi mondandóját. Cera homloka biztosan gyöngyözött a barátságos megszólítástól, ugyanis emlékei szerint megpróbálta rákenni a forgatókönyvíróra a balhét. A Mission Impossible sztárkémje aztán biztosította Cera-t, hogy csak viccelt.

Tom Cruise mindenki főnöke

A Barbie filmből is ismert Cera azt is elmesélte a podcastben, milyen Cruise-zal együtt dolgozni, hogyan viselkedik a sztár a forgatások alatt. „Olyan, mint egy rendezőasszisztens. Rohangál fel-alá, mindenkit irányít, mindenhez van valami hozzáfűznivalója, tanácsa, ötlete. Egy igazi jelenség.”