Kapu Tibor felvételt készített a Balatonról, majd az űrből beszélt Orbán Viktorral

Felvételt készít az űrből a Balatonról, majd a miniszterelnökkel beszél. Így él a magyar asztronauta az űrállomáson. Kapu Tibor még bő egy hétig lesz ISS fedélzetén, mielőtt visszatér a Földre. De addig sem fog unatkozni, az biztos.

Kapu Tibor ezen a képen még a földön van. Azóta már az űrben végzi a feladatát Fotó: Facebook

Kaland és biznisz Kapu Tiborral

A magyar asztronauta 14 napot tölt a Nemzetközi Űrállomáson. Kapu Tibor elárulta, hogy ez idő alatt nagy részben kísérleteket hajt végre. Az Ax-4 küldetéssel több mint 60 kísérletet vittek az ISS-re, és ebből a 60- ból mintegy 25, amit ő hajt végre. Az űrhajós azt is elmondta, hogy már elvetette az első paprika-, retek- és búzamagokat, és megvizsgálta azokat a muslicákat is, amiket felvittek. Emellett még egy felvételt is készített a magyar tengerről 400 kilométeres magasságból. Lássuk!

„Itt lent most mindenki Kapu Tibor akar lenni, és ha én gyerek lennék, valószínűleg én is”

A nyírségi űrhajósnak volt egy igen izgalmas telefonbeszélgetése is. Orbán Viktor hívta fel. A miniszterelnök elmondta, hogy Kapu Tibor a magyar gyerekek példaképe lett, illetve őt is érdekelte, hogy mit lát az asztronauta az űrből?

A magyarokkal keltem, hiszen pont napfelkelte volt nálunk is és Magyarországon is. A Fertő- tavat nagyon szépen láttam, Kecskemétet, Szegedet szintén, a Balaton déli részét, Keszthelyt is, de minden más felhős volt

– mondta az űrhajós, majd hozzátette azt is, hogy az űripar felvirágzóban lévő iparág.

Gyakorlatilag minden forint, amit most befektetünk, az később hatszorosan térül majd meg

Kapu Tibor elmondta: számára az a legnagyobb dolog, hogy tudja inspirálni az embereket ezzel az űrutazással.