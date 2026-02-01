Ezek a világ legfélelmetesebb hídjai: ahol a tériszony igazi próbatétel

A hidak alapvetően azért születnek, hogy összekössék az elválasztott pontokat: folyókat, völgyeket, szurdokokat ívelnek át. Vannak köztük ikonikus, esztétikus építmények, és akadnak olyanok is, amelyeknél a funkcionalitás mindent felülír. Egy biztos: némelyikükön átkelni nem pusztán közlekedési cél, hanem konkrét bátorságpróba. Cikkünkben a világ legfélelmetesebb hídjait szedtük egy csokorba.

A világ legfélelmetesebb hídjain való átkelések igazi bátorságpróbák is

Fotó: Tanya Jones / Shutterstock

Szédítő magasságok és extrém szerkezetek: a világ legfélelmetesebb hídjai valódi bátorságpróbát jelentenek.

Különleges anyagok és kialakítások: üvegpadlós hidak, liánokból font vagy fa pallós függőhidak fokozzák az izgalmat.

Turisztikai és extrém sport célok: sok híd nemcsak átkelésre, hanem kalandokra, bungee jumpingra, drótkötélpályára is alkalmas.

Hol találhatók a világ legfélelmetesebb hídjai?

A világ legfélelmetesebb hídjainak közös vonása, hogy szédítő magasságokat hidalnak át, és ezt egyetlen pillanatra sem engedik, hogy kiverd a fejedből. Akár üvegen lépdelsz, akár mozgó fa pallókon, a biztonság érzete itt mindig viszonylagos. E hidak gyakran a világ legmagasabb, leghosszabb, legveszélyesebb hídjainak kitüntető címkéit is viselik.

Zhangjiajie üveghíd (Kína)

A kizárólag gyalogosok számára épült függőhíd (amelyből egy újabb építészeti csoda most kapta meg a zöld utat) 375 méter hosszú, és nagyjából 300 méterrel a karsztvölgy fölött húzódik. Padlója vastag üvegtáblákból áll, így az átkelők szó szerint mintha a levegőben járának. Megnyitásakor, 2016-ban a világ leghosszabb és legmagasabban fekvő üvegpadlós hídja volt.

A Zhangjiajie üveghíd szédületes mélység felett ível át, ezért átkelni rajta valódi bátorságpróba

Fotó: Creativa Images / Shutterstock

Royal Gorge Bridge (Egyesült Államok)

A Colorado állambeli híd az Arkansas folyó fölött ível át, közel 291 méteres magasságban. Több mint 1200 fa pallóból áll, és mindkét végén egy-egy élménypark várja a látogatókat. A környezet kifejezetten az extrém élményekre épít: drótkötélpálya és szabadeséses attrakciók is megtalálhatók itt.

A Royal Gorge Bridge 1929-től 2001-ig tartotta a világ legmagasabb hídjának rekordját

Fotó: Mohammad Altahat / Shutterstock

Huajiang Canyon Bridge (Kína)

A jelenleg a világ legmagasabb hídjaként számon tartott építmény 625 méterrel emelkedik a szurdok alja fölé. A Beipan folyót íveli át, és 2025 őszén nyitották meg. A tervek szerint a híd nemcsak közlekedési célokat szolgál, hanem extrém sportok – például bungee jumping – helyszíne is lesz.