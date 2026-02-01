Ezek a világ legfélelmetesebb hídjai: ahol a tériszony igazi próbatétel

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Ezek a világ legfélelmetesebb hídjai

külföldi utazás
Hidaktériszony
Van, akinek már egy magasabb erkély is kihívás, mások viszont tudatosan keresik azokat a helyeket, ahol a mélység szó szerint a lábuk alatt tátong. A világ legfélelmetesebb hídjai nemcsak mérnöki bravúrok, hanem pszichológiai kihívások is, ahol a látvány és a magasság együtt feszegetik a határokat.
A hidak alapvetően azért születnek, hogy összekössék az elválasztott pontokat: folyókat, völgyeket, szurdokokat ívelnek át. Vannak köztük ikonikus, esztétikus építmények, és akadnak olyanok is, amelyeknél a funkcionalitás mindent felülír. Egy biztos: némelyikükön átkelni nem pusztán közlekedési cél, hanem konkrét bátorságpróba. Cikkünkben a világ legfélelmetesebb hídjait szedtük egy csokorba.

a világ legfélelmetesebb hídjainak egyike, a japán erdőben található Kazurabashi liánhíd.
A világ legfélelmetesebb hídjain való átkelések igazi bátorságpróbák is
  • Szédítő magasságok és extrém szerkezetek: a világ legfélelmetesebb hídjai valódi bátorságpróbát jelentenek.
  • Különleges anyagok és kialakítások: üvegpadlós hidak, liánokból font vagy fa pallós függőhidak fokozzák az izgalmat.
  • Turisztikai és extrém sport célok: sok híd nemcsak átkelésre, hanem kalandokra, bungee jumpingra, drótkötélpályára is alkalmas.

Hol találhatók a világ legfélelmetesebb hídjai?

A világ legfélelmetesebb hídjainak közös vonása, hogy szédítő magasságokat hidalnak át, és ezt egyetlen pillanatra sem engedik, hogy kiverd a fejedből. Akár üvegen lépdelsz, akár mozgó fa pallókon, a biztonság érzete itt mindig viszonylagos. E hidak gyakran a világ legmagasabb, leghosszabb, legveszélyesebb hídjainak kitüntető címkéit is viselik. 

Zhangjiajie üveghíd (Kína)

A kizárólag gyalogosok számára épült függőhíd (amelyből egy újabb építészeti csoda most kapta meg a zöld utat) 375 méter hosszú, és nagyjából 300 méterrel a karsztvölgy fölött húzódik. Padlója vastag üvegtáblákból áll, így az átkelők szó szerint mintha a levegőben járának. Megnyitásakor, 2016-ban a világ leghosszabb és legmagasabban fekvő üvegpadlós hídja volt.

A Zhangjiajie üveghíd szédületes mélység felett ível át.
A Zhangjiajie üveghíd szédületes mélység felett ível át, ezért átkelni rajta valódi bátorságpróba
Royal Gorge Bridge (Egyesült Államok)

A Colorado állambeli híd az Arkansas folyó fölött ível át, közel 291 méteres magasságban. Több mint 1200 fa pallóból áll, és mindkét végén egy-egy élménypark várja a látogatókat. A környezet kifejezetten az extrém élményekre épít: drótkötélpálya és szabadeséses attrakciók is megtalálhatók itt.

A Royal Gorge Bridge a vörös kősivatagos tájon.
A Royal Gorge Bridge 1929-től 2001-ig tartotta a világ legmagasabb hídjának rekordját
Huajiang Canyon Bridge (Kína)

A jelenleg a világ legmagasabb hídjaként számon tartott építmény 625 méterrel emelkedik a szurdok alja fölé. A Beipan folyót íveli át, és 2025 őszén nyitották meg. A tervek szerint a híd nemcsak közlekedési célokat szolgál, hanem extrém sportok – például bungee jumping – helyszíne is lesz.

Hussaini függőhíd (Pakisztán)

Ez a mintegy 194 méter hosszú, kötelekre felfüggesztett híd gyakran szerepel a „világ legveszélyesebb hídjainak” listáján. A fa pallók között szándékosan hagytak réseket, hogy a szerkezet ellenállóbb legyen a széllel szemben. A gyors sodrású folyó felett imbolygó átkelő ennek ellenére népszerű az adrenalinra vágyók körében.

A Hunza-folyó felett átnyúló Hussaini függőhíd Pakisztánban.
A Hunza-folyó felett átnyúló, pakisztáni Hussaini függőhíd 1968-ban épült, melyet később, 2010-ben egy fölcsuszamlás miatt újjá kellett építeni
Kazurabashi, az Iya-völgy hídja (Japán)

A japán vidéki erdők mélyén található, liánokból font híd 45 méter hosszú, és körülbelül 14 méterrel függ a folyó felett. Természetes anyagokból készült, ezért folyamatosan mozog, a pallók pedig egyenetlenek – egy rossz lépés itt különösen kellemetlen következményekkel járhat.

A japán Iya-völgy lián-hídja, a Kazurabashi arról a természetes anyagról kapta a nevét, amiből készült: a hegyi növények indáiról (kazurabashi).
A japán Iya-völgy lián-hídja, a Kazurabashi arról a természetes anyagról kapta a nevét, amiből készült: a hegyi növények indáiról (kazurabashi)
Millau-viadukt (Franciaország)

Bár nem a leghosszabb, látványa miatt kihagyhatatlan a Millau-viadukt. A Tarn völgyét átszelő, több pilléren nyugvó híd legmagasabb pontja 343 méter. Gyakran előfordul, hogy a híd a felhők fölött bukkan ki, ami tovább fokozza a magasság érzetét. 2024-ben egy francia kötéltáncos gyalogolt át rajta forgalommentes napon – a legtöbb utazó azonban marad az autó biztonságában.

A Tartn völgyén átívelő Millau-viadukt és környezete.
A többnyílású , ferdekábeles híd, a Millau-viadukt 2025 végéig több mint két évtizeden át a világ legmagasabb hídja volt
Nézd meg a videót is a függőhidakról: 

