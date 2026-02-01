Ezek a világ legfélelmetesebb hídjai: ahol a tériszony igazi próbatétel

A hidak alapvetően azért születnek, hogy összekössék az elválasztott pontokat: folyókat, völgyeket, szurdokokat ívelnek át. Vannak köztük ikonikus, esztétikus építmények, és akadnak olyanok is, amelyeknél a funkcionalitás mindent felülír. Egy biztos: némelyikükön átkelni nem pusztán közlekedési cél, hanem konkrét bátorságpróba. Cikkünkben a világ legfélelmetesebb hídjait szedtük egy csokorba.
A világ legfélelmetesebb hídjainak közös vonása, hogy szédítő magasságokat hidalnak át, és ezt egyetlen pillanatra sem engedik, hogy kiverd a fejedből. Akár üvegen lépdelsz, akár mozgó fa pallókon, a biztonság érzete itt mindig viszonylagos. E hidak gyakran a világ legmagasabb, leghosszabb, legveszélyesebb hídjainak kitüntető címkéit is viselik.
A kizárólag gyalogosok számára épült függőhíd (amelyből egy újabb építészeti csoda most kapta meg a zöld utat) 375 méter hosszú, és nagyjából 300 méterrel a karsztvölgy fölött húzódik. Padlója vastag üvegtáblákból áll, így az átkelők szó szerint mintha a levegőben járának. Megnyitásakor, 2016-ban a világ leghosszabb és legmagasabban fekvő üvegpadlós hídja volt.
A Colorado állambeli híd az Arkansas folyó fölött ível át, közel 291 méteres magasságban. Több mint 1200 fa pallóból áll, és mindkét végén egy-egy élménypark várja a látogatókat. A környezet kifejezetten az extrém élményekre épít: drótkötélpálya és szabadeséses attrakciók is megtalálhatók itt.
A jelenleg a világ legmagasabb hídjaként számon tartott építmény 625 méterrel emelkedik a szurdok alja fölé. A Beipan folyót íveli át, és 2025 őszén nyitották meg. A tervek szerint a híd nemcsak közlekedési célokat szolgál, hanem extrém sportok – például bungee jumping – helyszíne is lesz.
Ez a mintegy 194 méter hosszú, kötelekre felfüggesztett híd gyakran szerepel a „világ legveszélyesebb hídjainak” listáján. A fa pallók között szándékosan hagytak réseket, hogy a szerkezet ellenállóbb legyen a széllel szemben. A gyors sodrású folyó felett imbolygó átkelő ennek ellenére népszerű az adrenalinra vágyók körében.
A japán vidéki erdők mélyén található, liánokból font híd 45 méter hosszú, és körülbelül 14 méterrel függ a folyó felett. Természetes anyagokból készült, ezért folyamatosan mozog, a pallók pedig egyenetlenek – egy rossz lépés itt különösen kellemetlen következményekkel járhat.
Bár nem a leghosszabb, látványa miatt kihagyhatatlan a Millau-viadukt. A Tarn völgyét átszelő, több pilléren nyugvó híd legmagasabb pontja 343 méter. Gyakran előfordul, hogy a híd a felhők fölött bukkan ki, ami tovább fokozza a magasság érzetét. 2024-ben egy francia kötéltáncos gyalogolt át rajta forgalommentes napon – a legtöbb utazó azonban marad az autó biztonságában.
