Ezek voltak a világ legbarátságtalanabb országai 2025-ben – Ahol a hátuk közepére sem kívánnak a helyiek

külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 11:15
barátságtalanturistaellenesség
Utazás előtt érdemes felkészülni arra, hogy minden ország más élményt nyújt a turistáknak. Ismerd meg a világ legbarátságtalanabb országait a turisták saját tapasztalatai alapján, és tudd meg, mire számíthatsz az utcákon és a szolgáltatásoknál!
Etédi Alexa
Utazás közben nem mindig a helyszín, hanem az ott élő emberek határozzák meg az élményt. A világ legbarátságtalanabb országai azok, ahol a turisták gyakran tapasztalnak közömbösséget, kellemetlen hangvételt vagy tolakodó viselkedést.

Egyiptom is egyike a világ legbarátságtalanabb országainak, ahol a tolakodó szuvenírárusok borítják ki a turistákat.
Az utazók számos kritérium alapján szavaztak a világ legbarátságtalanabb országai listájáról, amelyben a tolakodó szuvenírárusok az egyik legtöbbek által említett kellemetlenség / Fotó: Buhairi Nawawi / Shutterstock
  • Egyes országokban a személyes tér és a társas normák eltérnek a megszokottól, ami feszültséget okozhat a turisták körében.
  • A tolakodó árusok, és idegenvezetők sokak számára kellemetlen élményt jelenthet.
  • A kulturális és nyelvi különbségek is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egy-egy országot a világ legbarátságtalanabb országai között említenek.

Melyek a világ legbarátságtalanabb országai?

Ezúttal a látogatók visszajelzései alapján válogattuk össze azokat az országokat, ahol a szociális interakciók kihívást jelenthetnek, függetlenül attól, mennyire vonzók a látnivalók.

Kína

Nagyvárosokban, például Pekingben vagy Sanghajban a személyes tér gyakran nem létező fogalom. A sorokban tolakodás, a hangos beszélgetések és a látszólagos udvariatlanság gyakori jelenség, amit egyesek elviselhetetlennek találhatnak.

tolakodó tömeg a metrón Kínában, ami miatt Kína avilág egyik legbarátságtalanabb országa.
Kínában a személyes tér fogalma szinte nem létezik, így aki oda utazik, készüljön fel a tolakodásra, a zsúfolt tömegre, ami ott a közlekedésnél teljesen megszokott / Fotó: Lewis Tse / Shutterstock

Franciaország

Párizsban az emberek gyakran röviden és tartózkodóan válaszolnak anélkül, hogy különösen barátságosnak vagy udvariasnak mutatkoznának. Sok turista arról számol be, hogy a boltokban figyelmen kívül hagyják őket, és a nyelvi korlátok miatt gyakran érzik kívülállónak magukat.

India

India vibráló és kaotikus légköre sok turistát vonz, de az árusok hömpölygő tömege, a tolakodó kérdések és a személyes tér megsértése gyorsan kellemetlen élménnyé teheti az utazást. Az interakciók intenzitása eltér a nyugati normáktól, így a helyiek gyorsan átléphetik a határokat.

Tömegnyomor egy indiai piacon, ami miatt India is a világ egyik legbarátságtalanabb országa.
A hömpölygő tömeg Indiában is a legkomolyabb kellemetlenségek közé tartozik, amelyet tolakodó kérdésekkel is gyakran tetéznek / Fotó: msp01 / Shutterstock

Oroszország

Oroszországban az idegenekkel folytatott beszélgetések gyakran közvetlenek, ugyanakkor a helyiek ritkán mosolyognak, ami meglepő lehet a turisták számára. Az utcai interakciók intenzívek, és a turisták néha úgy érzik, mindenki ingerült velük szemben, még egyszerű kérdések esetén is.

Marokkó

Sokan beleszeretnek Marokkó építészetébe és gasztronómiájába, de az utcai tapasztalatok sok turistát megviselnek. Marrakeshben szinte lehetetlen egy háztömböt végigsétálni anélkül, hogy a tolakodó árusok ne kövessenek, vagy ne próbáljanak borravalót kicsikarni a szolgáltatásaikért. 

Marokkói édesség árus, miközben a vevővel diskurál.
Marokkó gyönyörű egzotikus hangulatát gyorsan el tudják rontani az erőszakos árusok / Fotó: demamiel62 / Shutterstock

Egyesült Államok

Az Egyesült Államok izgalmas és változatos, de a vendégfogadtatás vegyes. A repülőtereken gyakoriak a hosszú sorok, az türelmetlen hivatalnokok és a minimális udvariasság, míg a nagyvárosokban a gyors, határozott kiszolgálás érezhetően türelmetlen.

Egyiptom

Az egyiptomi látogatások gyakran megterhelőek a tolakodó idegenvezetők és a folyamatos borravaló igény miatt. Különösen női látogatók számolnak be arról, hogy sokszor úgy érzik, hogy zaklatják őket vagy kényelmetlen helyzetben érzik magukat Gízában. Bár Egyiptom műemlékei lenyűgözőek, a folyamatos nyomás miatt nehéz élvezni a hangulatot.

Egyiptomi szuvenírárusok a piramisok mellett.
Egyiptomban képtelenség olyan felhőtlenül élvezni a piramisok látványát, hogy egy-egy erőszakos árus meg ne környékezné az embert / Fotó: Buhairi Nawawi / Shutterstock

Németország

A németek rendkívül precízek és hatékonyak, ami gyakran gyors és céltudatos kiszolgálást eredményez. A turisták ezért néha ridegnek vagy zárkózottnak érzik őket, de ez nem személyes, egyszerűen náluk így zajlanak a mindennapi interakciók. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
