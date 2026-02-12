Ezek voltak a világ legbarátságtalanabb országai 2025-ben – Ahol a hátuk közepére sem kívánnak a helyiek

Utazás közben nem mindig a helyszín, hanem az ott élő emberek határozzák meg az élményt. A világ legbarátságtalanabb országai azok, ahol a turisták gyakran tapasztalnak közömbösséget, kellemetlen hangvételt vagy tolakodó viselkedést.

Az utazók számos kritérium alapján szavaztak a világ legbarátságtalanabb országai listájáról, amelyben a tolakodó szuvenírárusok az egyik legtöbbek által említett kellemetlenség / Fotó: Buhairi Nawawi / Shutterstock

Egyes országokban a személyes tér és a társas normák eltérnek a megszokottól, ami feszültséget okozhat a turisták körében.

A tolakodó árusok, és idegenvezetők sokak számára kellemetlen élményt jelenthet.

A kulturális és nyelvi különbségek is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egy-egy országot a világ legbarátságtalanabb országai között említenek.

Melyek a világ legbarátságtalanabb országai?

Ezúttal a látogatók visszajelzései alapján válogattuk össze azokat az országokat, ahol a szociális interakciók kihívást jelenthetnek, függetlenül attól, mennyire vonzók a látnivalók.

Kína

Nagyvárosokban, például Pekingben vagy Sanghajban a személyes tér gyakran nem létező fogalom. A sorokban tolakodás, a hangos beszélgetések és a látszólagos udvariatlanság gyakori jelenség, amit egyesek elviselhetetlennek találhatnak.

Kínában a személyes tér fogalma szinte nem létezik, így aki oda utazik, készüljön fel a tolakodásra, a zsúfolt tömegre, ami ott a közlekedésnél teljesen megszokott / Fotó: Lewis Tse / Shutterstock

Franciaország

Párizsban az emberek gyakran röviden és tartózkodóan válaszolnak anélkül, hogy különösen barátságosnak vagy udvariasnak mutatkoznának. Sok turista arról számol be, hogy a boltokban figyelmen kívül hagyják őket, és a nyelvi korlátok miatt gyakran érzik kívülállónak magukat.

India

India vibráló és kaotikus légköre sok turistát vonz, de az árusok hömpölygő tömege, a tolakodó kérdések és a személyes tér megsértése gyorsan kellemetlen élménnyé teheti az utazást. Az interakciók intenzitása eltér a nyugati normáktól, így a helyiek gyorsan átléphetik a határokat.

A hömpölygő tömeg Indiában is a legkomolyabb kellemetlenségek közé tartozik, amelyet tolakodó kérdésekkel is gyakran tetéznek / Fotó: msp01 / Shutterstock

Oroszország

Oroszországban az idegenekkel folytatott beszélgetések gyakran közvetlenek, ugyanakkor a helyiek ritkán mosolyognak, ami meglepő lehet a turisták számára. Az utcai interakciók intenzívek, és a turisták néha úgy érzik, mindenki ingerült velük szemben, még egyszerű kérdések esetén is.

Marokkó

Sokan beleszeretnek Marokkó építészetébe és gasztronómiájába, de az utcai tapasztalatok sok turistát megviselnek. Marrakeshben szinte lehetetlen egy háztömböt végigsétálni anélkül, hogy a tolakodó árusok ne kövessenek, vagy ne próbáljanak borravalót kicsikarni a szolgáltatásaikért.