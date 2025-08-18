Márványfürdők, mézszínű falvak, mesélő vízimalmok - Bath és a Cotswolds rejtett arca, ahogy még sosem láttad

Van Angliában egy város, amely mintha Jane Austen-regények lapjairól lépett volna elő. Bath nem csupán nevében idézi a fürdőzést – a város lelke maga is egy termálvizes gőzbe burkolózó időutazás. A rómaiak által alapított fürdőváros ma is úgy sodor magával, mint a gőzölgő medencék meleg vize. A környező Cotswolds régió pedig mesebeli falvaival, kőházaival és hullámzó dombjaival a festői Anglia legszebb arcát mutatja. Ez a túra azoknak szól, akik szeretik, ha egy hely nem csak látványos, de lélekemelő is.
Bath történelme Kr. u. 60-ig nyúlik vissza, amikor a rómaiak felismerték az itteni természetes meleg források gyógyító erejét, és Aquae Sulisban – a mai Bathban – felépítették Britannia legimpozánsabb fürdőkomplexumát. Ma a Roman Baths (Római fürdők) múzeumként működik, és az egyik legjobb állapotban fennmaradt római fürdő Európában. A kövezett udvaron sétálva szinte hallani a régi idők morajlását, a víz halkan csobog, a falakon pedig szinte megelevenednek az antik mozaikok. A belépő ára felnőtteknek 32 £ (kb. 15 000 Ft), audio guide-ot és interaktív kiállításokat is tartalmaz.
A város szívében emelkedik a lenyűgöző Bath Abbey, egy késő gótikus templom, melynek csipkézett tornyai a Royal Crescent felé néznek. Belépéskor bár nincs kötelező díj, az ajánlott adomány 6 £ (kb. 2 400 Ft), és teljes mértékben megéri a mennyezeti boltívek, az ólomüveges ablakok és az anglikán áhítat nyugalmáért.
A várost átszelő Avon folyón átívelő Pulteney Bridge egyike azon kevés hidaknak a világon, amelyekre üzletek épültek. A híd túloldalán elterülő Parade Gardens tökéletes hely egy piknikre vagy csak nézelődésre.
Bath a XVIII. században élte második aranykorát, amikor a György-kori stílus, a palladianizmus elárasztotta a várost. A Royal Crescent félhold alakban ívelt homlokzata, a világos kő és a szimmetria csodája. Érdemes belépni a No. 1 Royal Crescent múzeumba is, ahol egykori lakásbelsők elevenednek meg, gyertyafényes étkezők és biedermeier szalonok várnak – belépők árai az egyes gyűjteményektől függnek, nagyjából 15 és 30 £ (7 000 – 14 100 Ft) között mozognak.
Alig egy óra autóútra Bath-tól kezdődik a Cotswolds régió, amely 787 négyzetmérföldnyi nyugodt szépség. A Go Cotswolds kisbuszos túrái remek lehetőséget kínálnak a legszebb falvak felfedezésére. Egy napos túra ára £70 (kb. 28 000 Ft), de cserébe olyan helyeken járhatunk, mint Bourton-on-the-Water, a „Cotswolds Velencéje”, ahol a kis hidak alatt lassan hömpölyög a patak, és a virágos kertek mesébe illőn pompáznak.
Lower Slaughter falucska egyenes úton vezet vissza az időben. A patakparti kőházak, a régi vízimalom és a csöndes sétautak olyan nyugalmat árasztanak, amit már elfelejtettünk a modern városok zajában. A Broadway Tower, egy XVIII. századi őrtorony, fantasztikus kilátást nyújt a környező dombokra, és a torony tetejéről akár 16 megyébe is ellátni tiszta időben.
Bath és a Cotswolds régió gasztronómiája a klasszikus angol vidéki konyha és a történelmi hagyományok ízletes keveréke. Egy tartalmas angol reggeli után – sült kolbásszal, tojással, babbal és pirítóssal – érdemes megkóstolni a helyi különlegességeket, mint a mazsolás Bath bun-t vagy a legendás Sally Lunn-bun-t (briós szerű édesség).
A délutáni teázás scone-nal (egyfajta péksütemény), lekvárral és clotted creammel (sűrű tejszín) szinte kötelező élmény, csakúgy, mint a vasárnapi roast sült hússal, Yorkshire puddinggal és mártással. A Cotswolds vidéki sajtkülönlegességei – például a Double Gloucester – cider vagy kézműves ale mellé kiválóak, míg a helyi édességek, mint a treacle tart (melasztorta) vagy a rhubarb crumble (rebarbarás sütemény), melegen tálalt angol krémmel teszik teljessé az élményt.
