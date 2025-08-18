Márványfürdők, mézszínű falvak, mesélő vízimalmok - Bath és a Cotswolds rejtett arca, ahogy még sosem láttad

Van Angliában egy város, amely mintha Jane Austen-regények lapjairól lépett volna elő. Bath nem csupán nevében idézi a fürdőzést – a város lelke maga is egy termálvizes gőzbe burkolózó időutazás. A rómaiak által alapított fürdőváros ma is úgy sodor magával, mint a gőzölgő medencék meleg vize. A környező Cotswolds régió pedig mesebeli falvaival, kőházaival és hullámzó dombjaival a festői Anglia legszebb arcát mutatja. Ez a túra azoknak szól, akik szeretik, ha egy hely nem csak látványos, de lélekemelő is.

Bath, a György-kori eleganciát megtestesítő angol kisváros

Fotó: Robert Harding Video / Shutterstock

Bath: fürdők, teázók, kőházak

Bath történelme Kr. u. 60-ig nyúlik vissza, amikor a rómaiak felismerték az itteni természetes meleg források gyógyító erejét, és Aquae Sulisban – a mai Bathban – felépítették Britannia legimpozánsabb fürdőkomplexumát. Ma a Roman Baths (Római fürdők) múzeumként működik, és az egyik legjobb állapotban fennmaradt római fürdő Európában. A kövezett udvaron sétálva szinte hallani a régi idők morajlását, a víz halkan csobog, a falakon pedig szinte megelevenednek az antik mozaikok. A belépő ára felnőtteknek 32 £ (kb. 15 000 Ft), audio guide-ot és interaktív kiállításokat is tartalmaz.

Bath római kori fürdője, amely a város első számú nevezetessége

Fotó: Alexey Fedorenko / Shutterstock

A város szívében emelkedik a lenyűgöző Bath Abbey, egy késő gótikus templom, melynek csipkézett tornyai a Royal Crescent felé néznek. Belépéskor bár nincs kötelező díj, az ajánlott adomány 6 £ (kb. 2 400 Ft), és teljes mértékben megéri a mennyezeti boltívek, az ólomüveges ablakok és az anglikán áhítat nyugalmáért.

A Bath Abbey gyönyörű belső mennyezete a gótika mesterműve

Fotó: JJFarq / Shutterstock

A várost átszelő Avon folyón átívelő Pulteney Bridge egyike azon kevés hidaknak a világon, amelyekre üzletek épültek. A híd túloldalán elterülő Parade Gardens tökéletes hely egy piknikre vagy csak nézelődésre.

Bath a XVIII. században élte második aranykorát, amikor a György-kori stílus, a palladianizmus elárasztotta a várost. A Royal Crescent félhold alakban ívelt homlokzata, a világos kő és a szimmetria csodája. Érdemes belépni a No. 1 Royal Crescent múzeumba is, ahol egykori lakásbelsők elevenednek meg, gyertyafényes étkezők és biedermeier szalonok várnak – belépők árai az egyes gyűjteményektől függnek, nagyjából 15 és 30 £ (7 000 – 14 100 Ft) között mozognak.