Márványfürdők, mézszínű falvak, mesélő vízimalmok - Bath és a Cotswolds rejtett arca, ahogy még sosem láttad

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 14:15
Angliának van egy különleges arca, amely egyszerre elegáns és vidéki, történelmi és idilli. Ebbe a különleges világba vezet egy romantikus utazás Bath városába és a festői Cotswolds régió falvaiba.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Van Angliában egy város, amely mintha Jane Austen-regények lapjairól lépett volna elő. Bath nem csupán nevében idézi a fürdőzést – a város lelke maga is egy termálvizes gőzbe burkolózó időutazás. A rómaiak által alapított fürdőváros ma is úgy sodor magával, mint a gőzölgő medencék meleg vize. A környező Cotswolds régió pedig mesebeli falvaival, kőházaival és hullámzó dombjaival a festői Anglia legszebb arcát mutatja. Ez a túra azoknak szól, akik szeretik, ha egy hely nem csak látványos, de lélekemelő is.

Bath, Anglia, őszi fák, sorház
Bath, a György-kori eleganciát megtestesítő angol kisváros
Fotó: Robert Harding Video / Shutterstock

Bath: fürdők, teázók, kőházak

Bath történelme Kr. u. 60-ig nyúlik vissza, amikor a rómaiak felismerték az itteni természetes meleg források gyógyító erejét, és Aquae Sulisban – a mai Bathban – felépítették Britannia legimpozánsabb fürdőkomplexumát. Ma a Roman Baths (Római fürdők) múzeumként működik, és az egyik legjobb állapotban fennmaradt római fürdő Európában. A kövezett udvaron sétálva szinte hallani a régi idők morajlását, a víz halkan csobog, a falakon pedig szinte megelevenednek az antik mozaikok. A belépő ára felnőtteknek 32 £ (kb. 15 000 Ft), audio guide-ot és interaktív kiállításokat is tartalmaz.

Long,Exposure,View,Of,Roman,Bath,In,Bath,,England
Bath római kori fürdője, amely a város első számú nevezetessége
Fotó: Alexey Fedorenko / Shutterstock

A város szívében emelkedik a lenyűgöző Bath Abbey, egy késő gótikus templom, melynek csipkézett tornyai a Royal Crescent felé néznek. Belépéskor bár nincs kötelező díj, az ajánlott adomány 6 £ (kb. 2 400 Ft), és teljes mértékben megéri a mennyezeti boltívek, az ólomüveges ablakok és az anglikán áhítat nyugalmáért.

Bath, Bath Abbey, templom belső, gótika
A Bath Abbey gyönyörű belső mennyezete a gótika mesterműve
Fotó: JJFarq / Shutterstock

A várost átszelő Avon folyón átívelő Pulteney Bridge egyike azon kevés hidaknak a világon, amelyekre üzletek épültek. A híd túloldalán elterülő Parade Gardens tökéletes hely egy piknikre vagy csak nézelődésre.

Bath a XVIII. században élte második aranykorát, amikor a György-kori stílus, a palladianizmus elárasztotta a várost. A Royal Crescent félhold alakban ívelt homlokzata, a világos kő és a szimmetria csodája. Érdemes belépni a No. 1 Royal Crescent múzeumba is, ahol egykori lakásbelsők elevenednek meg, gyertyafényes étkezők és biedermeier szalonok várnak – belépők árai az egyes gyűjteményektől függnek, nagyjából 15 és 30 £ (7 000 – 14 100 Ft) között mozognak.

Pulteney,Bridge,Spanning,The,River,Avon,,In,Bath,England,,Unesco
Az Avon-folyón átívelő Pulteney-híd szintén Bath ikonikus építménye
Fotó: f11photo / Shuttetock

Cotswolds: a vidéki Anglia szíve

Alig egy óra autóútra Bath-tól kezdődik a Cotswolds régió, amely 787 négyzetmérföldnyi nyugodt szépség. A Go Cotswolds kisbuszos túrái remek lehetőséget kínálnak a legszebb falvak felfedezésére. Egy napos túra ára £70 (kb. 28 000 Ft), de cserébe olyan helyeken járhatunk, mint Bourton-on-the-Water, a „Cotswolds Velencéje”, ahol a kis hidak alatt lassan hömpölyög a patak, és a virágos kertek mesébe illőn pompáznak.

Bourton-on-the-water, Costwolds, Anglia
Bourton-on-the-water Anglia egyik legfestőibb kis falva, ahová a brit nyugdíjasok szívesen költöznek.
Fotó: Richard Whitcombe / Shutterstock

Lower Slaughter falucska egyenes úton vezet vissza az időben. A patakparti kőházak, a régi vízimalom és a csöndes sétautak olyan nyugalmat árasztanak, amit már elfelejtettünk a modern városok zajában. A Broadway Tower, egy XVIII. századi őrtorony, fantasztikus kilátást nyújt a környező dombokra, és a torony tetejéről akár 16 megyébe is ellátni tiszta időben.

Lower Slaughter, Costwolds, Anglia
Lower Slaughter, a tipikus costwoldsi hangulatot árasztó kis település.
Fotó: Robert Harding Video / Shutterstock

Gasztronómiai kalandozások

Bath és a Cotswolds régió gasztronómiája a klasszikus angol vidéki konyha és a történelmi hagyományok ízletes keveréke. Egy tartalmas angol reggeli után – sült kolbásszal, tojással, babbal és pirítóssal – érdemes megkóstolni a helyi különlegességeket, mint a mazsolás Bath bun-t vagy a legendás Sally Lunn-bun-t (briós szerű édesség).

A délutáni teázás scone-nal (egyfajta péksütemény), lekvárral és clotted creammel (sűrű tejszín) szinte kötelező élmény, csakúgy, mint a vasárnapi roast sült hússal, Yorkshire puddinggal és mártással. A Cotswolds vidéki sajtkülönlegességei – például a Double Gloucester – cider vagy kézműves ale mellé kiválóak, míg a helyi édességek, mint a treacle tart (melasztorta) vagy a rhubarb crumble (rebarbarás sütemény), melegen tálalt angol krémmel teszik teljessé az élményt.

tradicionális angol reggeli scone-nal és teával
Egy tradicionális angol reggeli hagyományos péksüteménnyel, a scone-nal, teával és dzsemmel.
Fotó: PJ photography

Travelo tippek és trükkök:

  • Jegyeket előre foglalj, főként a Roman Baths és Thermae Spa esetében, mert gyorsan telnek.
  • Cotswolds túrára kényelmes cipő kell, sok séta, néha kavicsos ösvények is várnak.
  • Készpénz ritkán kell, de néhány falusi bolt vagy teázó csak helyi kártyát fogad el – legyen nálad pár font vésztartalék.
  • A brit időjárás változékony, mindig legyen nálad esőkabát vagy legalább egy gyorsan száradó dzseki.
  • Fényképezéshez a hajnali vagy kora esti órák a legideálisabbak, amikor a fény aranyra festi a mészkövet.
  • Kérdezz bátran a helyiektől – legyen az túraútvonal, kocsmaajánló vagy sajtbolt, segítőkészek és beszédesek.
Bath, Sally Lunn, étterem, Anglia
Bathban, Sally Lunn brunch-ozójánál mindig sokan várnak. Nem csoda, kihagyhatatlan.
Fotó: Alla Tsyganova

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
