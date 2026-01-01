Marokkó szent városa: Moulay Idriss festett utcái és múltba vesző kapui 2026 új slágere

A Rif-hegység peremén, a Zerhoune-hegy lábánál fekvő Moulay Idriss sokáig elkerülte a turisták figyelmét, részben korábbi korlátozásai, részben nehéz megközelíthetősége miatt. Mégis, Marokkó szent városa 2026 egyik legizgalmasabb új desztinációja, amely főként azoknak lehet érdekes, akik imádják Marokkó hangulatát, ízeit, színeit, de kerülnék a turistáktól fuldokló nagyvárosokat, mint Marrakesht, Fezt, vagy éppen Chefchaouent.

Marokkó szent városa: a Moulay Idriss-mecset díszes zawiyája, vagyis a szúfi testvériség összejöveteli helye, amely az iszlámépítészet kimagasló példája

Fotó: Alex Cimbal / Shutterstock

A város szakrális szerepe I. Idris örökségére épül, és ma is Marokkó szent városaként ismert.

Színpompás utcái, egyedi minaretje és hagyományos életmódja különleges kontrasztot alkot Marokkó turistásabb úti céljaival.

A főtér és a meredek sikátorok mindennapjai élő példái a lassú, közösségi ritmusnak, amely évszázadok óta változatlan.

Hogyan lett Moulay Idriss Marokkó szent városa?

Marokkó bájos városkája a mai napig élő emléke I. Idrisnek (uralkodott: Kr. u. 788-791), az ország első muszlim dinasztiáját megalapító uralkodónak. A környező hegyoldalak zöldje és a városra jellemző pasztell színkavalkád különös harmóniát alkot: a meredek sikátorokat zöld, fehér, rózsaszín és sárga házak szegélyezik, ahol szétválaszthatatlanul fonódik össze a múlt és a jelen lassú ritmusa.

Moulay Idriss pasztell színű utcaképe az elmaradhatatlan csacsival

Fotó: Jerome LABOUYRIE / Shutterstock

A település története szorosan összefonódik Volubilis ókori római város romjaival, ahol I. Idris a VIII. század végén menedékre lelt. Halála után hívei a sírja köré építették fel a várost, amely idővel az ország legfontosabb zarándokhelyévé vált. A szent helyek közül néhány továbbra is kizárólag muszlimok számára látogatható: a mecset és a mauzóleum hófehér padlója csak a főtér árkádjai alól pillantható meg, a belépést egyetlen keresztben áthúzott rúd zárja.

A Meknes közelében, és Moulay Idriss mellett található Volubilis ókori római romváros ma UNESCO Világörökségi helyszín

Fotó: John Copland / Shutterstock

A város sokáig teljesen elzárt volt a nem muszlim látogatók elől: a városba 1912-ig csak muszlimok léphettek be, 2005 óta azonban már engedélyezik a nem muszlimok számára az éjszakai tartózkodást is (azonban az illő öltözködés ma is megkívánt). A közeljövőben tovább fejlődő vasúti kapcsolatok várhatóan még könnyebbé teszik az utazást Meknes felől.