Ma 96 éve született Andy Warhol: íme a pop-art királyának titkai, botrányai, és máig ható öröksége

Andy Warhol neve mára egyet jelent a pop-arttal, de az életműve sokkal összetettebb annál, mint amit egy Campbell-leveskonzerv vagy egy Marilyn Monroe-arckép elsőre sugall. Warhol szlovák bevándorlók gyermekéből lett New York művészvilágának excentrikus zsenije, aki a 20. század vizuális kultúráját örökre átalakította. Sztárokkal barátkozott, médiahackeket tervezett, és saját művészgyárában sorozatban gyártotta az ikonikus alkotásokat. A halála óta eltelt közel négy évtized ellenére a Warhol-jelenség ma is él, nemcsak a galériákban, hanem a reklámokban, a mémekben, sőt a közösségi médiában is. A születése évfordulója alkalmából összegyűjtöttük Warhol életének legizgalmasabb mozzanatait, kapcsolatait, és megvizsgáltuk máig tartó hatását.

Andy Warhol: dizájner, filmrendező, képzőművész, modell, korai drag queen, üzletember, szobrász, sokak szerint a pop-art maga

Fotó: Jack Mitchell

Andy Warhol igazi különc volt, látszólag tele összeférhetetlen ellentmondásokkal

A homoerotikus képek iránti rajongása mellett Andy Warhol elkötelezett hívő volt, aki üzletemberként kritizálta a kapitalizmust. Andrew Warhola néven született Pittsburghben, szlovák bevándorló szülők gyermekeként. Gyerekkorát beárnyékolta a betegsége – nyolcéves korában egy életveszélyes idegrendszeri kórság, az úgynevezett „vitustánc” támadta meg – és a kiközösítettsége, de már ekkor szenvedélyesen rajzolt, és vonzódott a sztárok, filmek és híres emberek világához. A szülők katolikus szemléletben nevelték fel, ami élete végéig elkísérte: napi szinten járt a gyülekezetbe. A Carnegie Institute of Technology nevű intézményben végzett iparművészet szakon, majd reklámgrafikusként kezdett dolgozni New Yorkban.

A pop-art megszületése

Az 1960-as évek elején Warhol új irányt vett: a hétköznapi tárgyakat és tömegkultúrát emelte be a képzőművészet világába. 1962-ben bemutatta a híres „Campbell’s Soup Cans” című sorozatát, majd jöttek az Elvis-, Marilyn- és Liz Taylor-portrék. Ezekkel új műfajt teremtett – a pop-artot –, amely a társadalom termelésre és fogyasztásra épülő mechanizmusának tartott görbe tükröt.

A pop-art az 1950-es években Angliában, és az 1960-as években az Egyesült Államokban kibontakozó művészeti irányzat, amely a tömegkultúra elemeit, a reklámokat, a képregényeket, a mindennapi tárgyakat és a sztárokat emelte be a művészetbe

Fotó: NurPhoto via AFP

The Factory és a hírességek

New York-i stúdióját, a The Factory-t nemcsak művészeti központként használták, hanem underground klubként is működött, amely rövid időn belül New York művészeinek közkedvelt találkozópontjává és partihelyszínévé vált. A köznyelvben csak Ezüst gyárként emlegették celofánnal dekorált falai miatt. Ide jártak alkotni, szórakozni és ismerkedni többek között modellek, zenészek, költők és drag queenek, köztük Edie Sedgwick, Nico, Lou Reed, Jean-Michel Basquiat és Bob Dylan, valamint velük együtt a teljes LMBTQ-közösség. A Velvet Underground zenekart is ő menedzselte, és ő tervezte az első lemezborítójukat.