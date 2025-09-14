Jordánia eddig rejtett arca: ismeretlen kincsek nyomában a Szentföld túlsó oldalán

Petra és a Wadi Rum már szinte kötelező látnivalók Jordániában, így aki igazán mélyre szeretne ásni az ország történelmében és természeti szépségeiben, érdemes a kevésbé ismert helyeket is felfedezni. Cikkünket az igazán haladóknak ajánljuk, akik ki mernek lépni a komfortzónájukból, és másra is kíváncsiak, mint a Petra-Holt-tenger-Wadi Rum kötelező háromszög. Jordánia ugyanis sokkal többet tud ennél.
Amman, Jordánia pezsgő fővárosa, remek kiindulópont: Amman belvárosa, vagyis az Al-Balad modern városrésze mára elveszítette eredeti hangulatát, még mindig őrzi római kori emlékeit, mint a híres római színház és a citadella. A citadella (Jabal al-Qal’a) a világ egyik legrégebb óta folyamatosan lakott helyszíne. A dombot már a bronzkorban megerősítették, később az ammonita királyság központja lett, majd olyan birodalmak uralma alá került, mint az asszír, a babiloni, a római vagy az Omajjád Kalifátus. Ma a Citadella legjelentősebb látnivalói közé tartozik a Herkules-templom, a bizánci bazilika és az Omajjád palota, valamint itt működik a Jordán Régészeti Múzeum is.
A Jabal Amman negyedben sétálva múzeumok, régi épületek és kulturális terek tárulnak elénk, köztük a világhírű Szivárvány utca – eredeti nevén az Abu Bakr al Siddiq utca – és a Souk Jara piac, ahol a helyi kézművesek portékái kelnek életre. A modern Abdali negyed letisztult, fehér és bézs kövekkel borított épületei, alacsony háztetőikkel és balkonos homlokzataikkal harmonikusan illeszkednek a város történelmi arculatához.
Amint elhagyjuk Amman nyüzsgését, északnyugaton Ajloun vára tárul elénk, amely a XII. században az Ajjúbidák parancsára épült a keresztesek ellen. A dombtetőn álló erőd a három fontos vadi (Kufranjah, Rajeb és al-Yabis) fölött őrködött, és a környező vasbányák védelmét is ellátta. A vár története a bizánci korig nyúlik vissza, és a XIII században a mamlukok további bővítései révén igazi stratégiai központtá vált. Az új látványosság, az Ajloun-kábelvasút 2023-ban nyílt meg, lehetővé téve a turisták számára, hogy kényelmesen gyönyörködhessenek a völgyek panorámájában.
Délen, a Holt-tenger fölé magasodó Kerak vára a keresztesek, majd a szeldzsuk, az ajjúbida és a mamluk uralom egyik kulcsfontosságú erődje volt. A XII. századi építmény a természetes domborzatot kihasználva a támadások egyetlen oldalára koncentrálta a védelem nagy részét, miközben hatalmas kőfalai, árkai és a bástyák elhelyezkedése a bizánci építési hagyományokat idézik. A város mellett található Al Karak Régészeti Múzeum Moáb földjének (a Holt-tenger keleti partja és a sivatag közt elterülő sáv) történelmét mutatja be az őskortól az iszlám korig, részletesen ismertetve a keresztesek és a muszlim uralkodók életét a területen.
A római kori Jerash, vagyis Gerasa, az egyik legjobban megőrzött görög-római örökségű város az országban. Az ovális fórum, a két nagy templom Artemisz és Zeusz tiszteletére, a cirkusz és az oszlopsorok mind a római városépítészet gazdagságát tükrözik. A Jerash Régészeti Múzeum és a látogatóközpont interaktív bemutatóin keresztül a látogatók a város gazdasági, vallási és társadalmi életét is megismerhetik.
A Nébó-hegy szent hely a Szentföld vallási történelmében: itt látta meg Mózes az Ígéret Földjét, ahová maga már nem léphetett be. A IV. században templomot és kolostort emeltek a hegyen, és a mozaikokkal díszített sírkamrák ma is látogathatók, sajátságos, misztikus hangulatot árasztva.
A természet szerelmesei számára a Dana Bioszféra Rezervátum a legnagyobb kihívás, de egyben élmény is. A hely 308 négyzetkilométeren terül el, és négy biogeográfiai övezetet – mediterrán, irano-turáni, saharo-arabiai és szudáni behatást – ölel fel. A változatos geológia, a sziklás sivatagi völgyek és a magas fennsíkok egyedülálló élővilággal párosulnak: 703 növényfaj, 215 madárfaj és 38 emlős él itt, köztük a veszélyeztetett núbiai kőszáli kecske és a szír széncinege. A Dana faluban működő szállások lehetővé teszik, hogy a látogatók teljesen átéljék a rezervátum nyugalmát és szépségét, miközben helyi közösségekkel is kapcsolatba kerülhetnek.
Jordánia kevésbé ismert kincsei így nemcsak történelmi és vallási szempontból lenyűgözőek, hanem természeti gazdagságuk révén is páratlan élményt kínálnak azoknak, akik a Petra–Wadi Rum–Holt-tenger tengelyen túl is nyitottak az ország rejtett világára.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.