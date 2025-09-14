Jordánia eddig rejtett arca: ismeretlen kincsek nyomában a Szentföld túlsó oldalán

Petra és a Wadi Rum már szinte kötelező látnivalók Jordániában, így aki igazán mélyre szeretne ásni az ország történelmében és természeti szépségeiben, érdemes a kevésbé ismert helyeket is felfedezni. Cikkünket az igazán haladóknak ajánljuk, akik ki mernek lépni a komfortzónájukból, és másra is kíváncsiak, mint a Petra-Holt-tenger-Wadi Rum kötelező háromszög. Jordánia ugyanis sokkal többet tud ennél.

Amman, Jordánia fővárosa komoly történelmi múltra tekint vissza, ahol az itt letelepedő hódítók mind rajta hagyták a városon a kezük nyomát

Fotó: wikipedia

Jordánia szíve: Amman

Amman, Jordánia pezsgő fővárosa, remek kiindulópont: Amman belvárosa, vagyis az Al-Balad modern városrésze mára elveszítette eredeti hangulatát, még mindig őrzi római kori emlékeit, mint a híres római színház és a citadella. A citadella (Jabal al-Qal’a) a világ egyik legrégebb óta folyamatosan lakott helyszíne. A dombot már a bronzkorban megerősítették, később az ammonita királyság központja lett, majd olyan birodalmak uralma alá került, mint az asszír, a babiloni, a római vagy az Omajjád Kalifátus. Ma a Citadella legjelentősebb látnivalói közé tartozik a Herkules-templom, a bizánci bazilika és az Omajjád palota, valamint itt működik a Jordán Régészeti Múzeum is.

Az ammani piac, a Souk Jara portékái, melyek a térség jellegzetes termékei

Fotó: Nasib Bitar - User:Producer / wikipedia

A Jabal Amman negyedben sétálva múzeumok, régi épületek és kulturális terek tárulnak elénk, köztük a világhírű Szivárvány utca – eredeti nevén az Abu Bakr al Siddiq utca – és a Souk Jara piac, ahol a helyi kézművesek portékái kelnek életre. A modern Abdali negyed letisztult, fehér és bézs kövekkel borított épületei, alacsony háztetőikkel és balkonos homlokzataikkal harmonikusan illeszkednek a város történelmi arculatához.

Középkori erődök nyomában: Ajloun és Kerak

Amint elhagyjuk Amman nyüzsgését, északnyugaton Ajloun vára tárul elénk, amely a XII. században az Ajjúbidák parancsára épült a keresztesek ellen. A dombtetőn álló erőd a három fontos vadi (Kufranjah, Rajeb és al-Yabis) fölött őrködött, és a környező vasbányák védelmét is ellátta. A vár története a bizánci korig nyúlik vissza, és a XIII században a mamlukok további bővítései révén igazi stratégiai központtá vált. Az új látványosság, az Ajloun-kábelvasút 2023-ban nyílt meg, lehetővé téve a turisták számára, hogy kényelmesen gyönyörködhessenek a völgyek panorámájában.