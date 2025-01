Fényűző életét egy barlangra cserélte, miután beleszeretett egy férfiba

Furcsa módon talált rá a szerelem egy 42 éves amerikai nőre, aki Instagram-oldalán jordániai utazásáról osztott meg felvételeket. Natalie Snider egyik, Petra romvárosánál készített képén egy lovagló férfi szerepelt, akinek kiléte a kommentekből derült ki. A 32 éves Feras Boudin gálásan pózolt egy ló hátán, ami felkeltette a nő figyelmét, és a nyilvánosan megosztott kép után a barátságuk online folytatódott.

Szinte első látásra szerelmes lett az amerikai nő a jordániai törzstagba (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels.com

Az online barátság hamar átalakult szerelemmé, a páros jelenleg egy "két hálószobás" barlangban lakik, melyben tárolóhelyiség, erkély és még egy mosdó is található, ahol forrásvíz folyik. Mielőtt a sivatagi romantika beindult, Natalie nomád életet élt, Olaszország, Új-Zéland, Florida és Németország között utazgatott, miközben idegenvezetőként dolgozott.

Natalie már otthon érzi magát új, szokatlan lakhelyén, ahonnan kilátás nyílik a poros sivatagi horizontra, és egy extra tároló is van a tevék, öszvérek és csirkék összes felszerelésének.

Ott voltam és fotóztam a beduin férfit, aki mezítláb lovagol egy sállal a fején, ez egy gyönyörű kép volt. Feltettem az Instagramra, ő pedig hozzászólásban írta, hogy én vagyok az. Aztán azt mondta, hogy menjek el meglátogatni, és így is tettem.

A nőt mindig is érdekelte a Közel-Kelet és a régészet, korábban már többször járt Jordániában, emellett élete során számtalan helyen lakott, most azonban úgy érzi, végre elkötelezte magát egy hely és egy személy mellett. Teljesen elmélyült a helyi kultúrában, és még azt is megtanulta, hogyan lehet része a barlangi közösségnek, amelyen 42 másik család és pár osztozik.

Páros nemrég egy 10 éves szerződést kötött egy házra a közeli faluban, ahol a hidegebb, téli hónapokat tölthetik, de az év nagy részében a barlangban laknak a törzs többi tagjával. A várostól mindössze 15 perces autóútra található barlang, így könnyű hozzáférést biztosít az olyan alapvető dolgokhoz, mint az élelmiszer, a fa és az állati kellékek, ráadásul teljesen mentesek a bérleti díjaktól – számolt be a különös szerelemről a Daily Star.