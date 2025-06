Európa legizgalmasabb sóbányái – Káprázatos föld alatti csodák, ahol örök élmény vár rád

A bányának összességében több mint 240 kilométer hosszú föld alatti járata van, köztük a Ważyn-terem, amely a bánya legnagyobb és legmélyebb terme, amelyet egészségügyi célokra is használnak, köszönhetően a tiszta levegőnek és a magas ásványianyag-tartalomnak (nátriumban és káliumban gazdag). A teremben sportpályák, például kosárlabda- és röplabdapálya is van.

Slănic sóbánya – Románia légzőszervi gyógyítója

Fotó: Wikipédia

Az 1688-ban megnyílt Prahova megyei Slănic sóbánya ma már nem termel sót, de a látogatók előtt nyitva áll, akik így élvezhetik a bánya föld alatti mikroklímáját, amely állandó hőmérsékletet és légnyomást biztosít. A bánya két szintből, az Unirea és a Mihai szintből áll, és különösen a légzőszervi betegek számára ajánlott, mert a levegő tisztasága és a só jótékony hatása segíthet a gyógyulásban.

1994-ben egy árvíz súlyosan károsította a bányát, a sóoldódás hatalmas üregeket képezett a bánya mindkét szintjén, ami miatt a helyszínt le kellett zárni, de azóta sikerült helyreállítani, és ma már újra látogatható.

Cardona sóbánya – Katalónia föld alatti kincse

Fotó: Ivan Marc / Shutterstock

A spanyolországi Cardona sóbánya – melyet már a római időkben is bányásztak – a katalán régió egyik legfontosabb történelmi helyszíne. A bánya évszázadokon át szolgált sókitermelésre, és ma Só-hegyi Kulturális Park néven múzeumként működik, ahol a látogatók a sóbányászat múltját és a helyi kultúrát is megismerhetik.

A föld alatti termek és járatok különleges atmoszférája igazi időutazásra hívja a turistákat. Cardona emellett a sóművészet hagyományairól is híres. Érdemes megnézni a Josep Arnau művészeti galériát is, sőt, a látogatók részt vehetnek egy helyi sószobrászok által szervezett workshopon is.

Európa sóbányái tehát nem csak a múlt emlékei, hanem élő helyszínek is, ahol egyszerre élvezhetjük a történelem, a kultúra és a természet ajándékát. Ha legközelebb az ételünket sózzuk, csak jusson eszünkbe, hogy az egyszerűnek tűnő ásvány – melynek megléte életszükséglet – milyen kalandok és történetek útján kerül az asztalunkra.