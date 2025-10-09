Skara Brae rejtélyes titkai: amit csak kevesen ismernek a múltba fagyott skót kőkori faluról

Szélfútta puszta táj, melynek festői színeit a tenger kékje és a friss, üde fű zöldje határoz meg. Ez Orkney, a Skócia északi partjainál elterülő szigetcsoport, amely ezernyi titkot rejt. A fő sziget Mainland keleti partjainál különös, fűvel benőtt, sziklákból kiépített ősi település, egy kőkori falu bújik meg a járószint alatti földmélyedésekben.

Skara Brae, a skót kőkori falu ezernyi titkot rejt

Fotó: Forrás: M. Vinuesa/Shutterstock

Skara Brae múltja: egy vihar, ami évszázados titkokat fedett fel

Ez a falu, amely több mint ötezer éve dacol az idővel, olyan épen maradt fenn, mintha csak tegnap hagyták volna el lakói! Skara Brae, a neolitikum egyik leglenyűgözőbb emléke, egy valóságos időgép, ami visszarepíti látogatóit a történelem hajnalára. De vajon miért hagyták el ezt az apró települést, és milyen üzeneteket rejt számunkra az ősi kőkorszaki életmódról?

1850 telén egy hatalmas vihar söpört végig Skócia északi partvidékén. Nemcsak pusztítást hozott, hanem egy váratlan felfedezést is: ekkor bukkantak fel hirtelen a Skail-öböl homokdombjai alatt rejtőző Skara Brae kőházai, felfedve évmilliók pillanatait. Egy helyi amatőr régész, William Watt azonnal ásatásokba kezdett, és hamarosan előkerültek az első négy ház maradványai. Bár a kutatások akkor még nem kezdődtek el, a helyszín varázsa nem hagyta nyugodni a tudósokat.

Az Orkney-szigeteken található Skara Brae Európa legjobb állapotban fennmaradt neolitikus települése - Fotó: Loop Images

Skara Brae – Európa legjobb állapotban fennmaradt neolitikus települése

A település valójában nyolc, kőből épült, földbe süllyesztett házból áll, amelyeket fedett folyosók kötnek össze. Ezek a házak korántsem egyszerű kunyhók voltak! Kőből faragott ágyak, szekrények, tűzhelyek, sőt, még egy primitív csatornarendszer is szolgálta a lakók kényelmét. A falak között sétálva mintha egy őskori otthon elevenedne meg, ahol a mindennapi élet apró részletei is épen megőrződtek.

A radiokarbonos vizsgálatok szerint a falu lakói Kr. e. 3180-tól Kr. e. 2500-ig éltek itt, ami azt jelenti, hogy Skara Brae még a Stonehenge-nél és a gízai piramisoknál is régebbi! A település lakói, akiket a régészek a „Barázdált Kerámia Népeként” (Grooved Ware People) ismernek, valószínűleg földműveléssel és vadászattal foglalkoztak, kihasználva a környező természeti adottságokat.