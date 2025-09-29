Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Mihály névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Albánia türkiz csodája, a Shala folyó

Olcsó, lenyűgöző és gyerekbarát – Ez Európa Thaiföldje, ami közelebb van, mint hinnéd

külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 17:15
utazásfolyóAlbániaThaiföldEurópa
Egy eldugott albán folyó vize olyan tiszta és valószerűtlenül türkiz színű, hogy folyton megtéveszti azokat, akik látják. A Shala folyó azonban nem az egzotikus Thaiföld egyik szigetén van, hanem néhány órás útra innen, Albánia lenyűgöző hegyei között.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Ha valaki egzotikus kalandra vágyik, nem kell feltétlenül a világ másik felére repülnie. Albánia északi részén, a vadregényes Albán-Alpok völgyei között között bújik meg a Shala folyó, amelyet sokan csak „Európa Thaiföldjeként” emlegetnek. Türkizkék víztükre, festői, dzsungelszerű környezete és a felfedezés élménye olyan érzést kelt, mintha Délkelet-Ázsiába csöppentünk volna – pedig mindössze néhány óra repülőútra van Magyarországtól.

Albánia kincse, a szurdokok között kanyargó Shala folyó
A vadregényes Shala folyó Albánia titkos kincse, amelyet ősszel is érdemes felkeresni.
Fotó: Arianit Dobroshi / wikipedia

Albánia titkos kincse: kaland a Komani-tótól a vadregényes Shala folyóig

Az Albán-Alpokban eredő Shala folyó különlegessége abban rejlik, hogy csak vízi úton közelíthető meg. A kaland a festői Komani-tónál indul (amely akár Norvégiában is lehetne), ahol hajóra szállva kanyaroghatunk végig a szűk szurdokokon és zöldellő hegyoldalak között. Már maga az út is élmény: a meredek sziklafalak között haladva olyan panoráma tárul a szemünk elé, amely bármelyik természetfilm díszletével vetekszik. A hajóút végén pedig feltárul a Shala folyó lenyűgöző látványa – vakítóan türkiz víz, amely annyira tiszta, hogy szinte hihetetlen.

Az aktív kikapcsolódás szerelmeseinek ez maga a földi paradicsom. A folyó környékén lehetőség van kajakozni, úszni, kisebb túrákat tenni a környező hegyekben, sőt, a bátrabbak még zipline-ozhatnak is a folyó fölött. A víz nyáron kellemesen hűs, ezért tökéletes felfrissülést nyújt egy-egy túra vagy evezés után. Akik inkább a nyugalmat keresik, azoknak is ideális úti cél: a folyópart csendje, a táj érintetlensége és az itt-ott felbukkanó apró vendégházak hangulata teljesen kiszakít a mindennapok zajából.

Shala folyó partja emberekkel
Az érintetlen táj, a festői környezet, és a turistáktól mentes úti cél igazi élménnyé teszi a Shala folyót.
Fotó: Arianit Dobroshi / wikipedia

Őszi napfény és Instagramra illő környezet

Albánia időjárása ősszel is kifejezetten kedvező. Októberben még gyakran 25 fok körüli nappali hőmérsékletre lehet számítani, így a Shala folyó ideális választás lehet egy késő nyári, napfényes kiruccanáshoz. Ráadásul a turista tömegek ekkorra már elkerülik az országot, így szinte zavartalanul élvezhetjük a természetet.

A hely különlegességét az is bizonyítja, hogy az utóbbi időben egyre többen osztják meg itt készült fotóikat és videóikat a közösségi médiában, az Instagramon. Sok utazó egyszerűen nem hiszi el elsőre, hogy a felvételek Európában, és nem Ázsiában készültek – annyira egzotikusnak hat a türkiz víz és a buja növényzet.

Kenuzó emberek a Shala folyó partjánál
A Shala folyó környéke a természet és a vizes kalandok szerelmeseinek igazi földi paradicsom.
Fotó: Arianit Dobroshi / wikipedia

Hogyan juthatunk el a Shala folyóhoz?

A Shala folyó környéke jelenleg még viszonylag felfedezetlen, így igazi rejtett gyöngyszem azok számára, akik nem a zsúfolt tengerpartokat vagy a nagyvárosi nyüzsgést keresik. Bár a térség turizmusa folyamatosan fejlődik, a vidék még mindig megőrizte érintetlenségét. Ez egyben azt is jelenti, hogy a luxus szolgáltatásokat ne itt keressük, viszont annál több autentikus élményben lehet részünk – egyszerű vendégházakban megszállva, helyi ételeket kóstolva, és barátságos albán vendéglátókkal beszélgetve.

A Shala folyó vad, sziklás folyama
A szilaj Shala folyó forrása az Albán-Alpok meredélyei között található. Ahogy egyre lejjebb ér, fokozatosan megszelídül. 
Forrás: wikipedia

Magyarországról Tiranáig több légitársaság kínál közvetlen járatokat, a fővárosból pedig bérelt autóval vagy szervezett túrával könnyen elérhetjük a Komani-tavat, ahonnan a hajó indul. Bár az út némi szervezést igényel, minden percét megéri. Aki egyszer megtapasztalja a Shala folyó varázsát, annak valószínűleg örökre belopja a szívébe magát az élmény.

Egy szelet Thaiföld Európa szívében

Albánia hosszú ideig kimaradt a mediterrán turizmus fő sodrából, de talán éppen ez adja a báját: egy ország, amely még mindig őrzi ősi, autentikus hangulatát, titkait, és amely mindenkit meglep, aki hajlandó rászánni magát a felfedezésére. A Shala folyó pedig ennek a felfedezésnek a csúcspontja – egy szelet Thaiföld Európa szívében, amely csak arra vár, hogy a magyar utazók is rátaláljanak.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu