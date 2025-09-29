Olcsó, lenyűgöző és gyerekbarát – Ez Európa Thaiföldje, ami közelebb van, mint hinnéd

Ha valaki egzotikus kalandra vágyik, nem kell feltétlenül a világ másik felére repülnie. Albánia északi részén, a vadregényes Albán-Alpok völgyei között között bújik meg a Shala folyó, amelyet sokan csak „Európa Thaiföldjeként” emlegetnek. Türkizkék víztükre, festői, dzsungelszerű környezete és a felfedezés élménye olyan érzést kelt, mintha Délkelet-Ázsiába csöppentünk volna – pedig mindössze néhány óra repülőútra van Magyarországtól.

A vadregényes Shala folyó Albánia titkos kincse, amelyet ősszel is érdemes felkeresni.

Fotó: Arianit Dobroshi / wikipedia

Albánia titkos kincse: kaland a Komani-tótól a vadregényes Shala folyóig

Az Albán-Alpokban eredő Shala folyó különlegessége abban rejlik, hogy csak vízi úton közelíthető meg. A kaland a festői Komani-tónál indul (amely akár Norvégiában is lehetne), ahol hajóra szállva kanyaroghatunk végig a szűk szurdokokon és zöldellő hegyoldalak között. Már maga az út is élmény: a meredek sziklafalak között haladva olyan panoráma tárul a szemünk elé, amely bármelyik természetfilm díszletével vetekszik. A hajóút végén pedig feltárul a Shala folyó lenyűgöző látványa – vakítóan türkiz víz, amely annyira tiszta, hogy szinte hihetetlen.

Az aktív kikapcsolódás szerelmeseinek ez maga a földi paradicsom. A folyó környékén lehetőség van kajakozni, úszni, kisebb túrákat tenni a környező hegyekben, sőt, a bátrabbak még zipline-ozhatnak is a folyó fölött. A víz nyáron kellemesen hűs, ezért tökéletes felfrissülést nyújt egy-egy túra vagy evezés után. Akik inkább a nyugalmat keresik, azoknak is ideális úti cél: a folyópart csendje, a táj érintetlensége és az itt-ott felbukkanó apró vendégházak hangulata teljesen kiszakít a mindennapok zajából.

Az érintetlen táj, a festői környezet, és a turistáktól mentes úti cél igazi élménnyé teszi a Shala folyót.

Fotó: Arianit Dobroshi / wikipedia

Őszi napfény és Instagramra illő környezet

Albánia időjárása ősszel is kifejezetten kedvező. Októberben még gyakran 25 fok körüli nappali hőmérsékletre lehet számítani, így a Shala folyó ideális választás lehet egy késő nyári, napfényes kiruccanáshoz. Ráadásul a turista tömegek ekkorra már elkerülik az országot, így szinte zavartalanul élvezhetjük a természetet.

A hely különlegességét az is bizonyítja, hogy az utóbbi időben egyre többen osztják meg itt készült fotóikat és videóikat a közösségi médiában, az Instagramon. Sok utazó egyszerűen nem hiszi el elsőre, hogy a felvételek Európában, és nem Ázsiában készültek – annyira egzotikusnak hat a türkiz víz és a buja növényzet.