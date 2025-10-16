Meglepő felfedezés: A helyükre sétáltak a Húsvét-szigeti szobrok

A Húsvét-sziget hatalmas kőfejei – a moai szobrok – régóta az egyik legnagyobb régészeti rejtélynek számítanak. Most azonban tudósok szerint sikerült megfejteniük, hogyan mozgatták az ősi rapanui emberek ezeket a több tonnás szobrokat.

A 900 éves Húsvét-szigeti rejtélyt végül a 3D- modellezés fedte fel Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A Húsvét-sziget rejtélyére a modern technológia segítségével derült fény

A 12 és 80 tonna közötti súlyú moai-kat eddig elképzelhetetlennek tűnt mozgatni. Most 3D-modellezés és kísérleti tesztek segítségével kiderült: a szobrok valójában „sétáltak” a helyükre. Közel ezer moai vizsgálata után a kutatók arra jutottak, hogy a rapanuiak kötéllel, jobbra-balra hintáztatva mozgatták a szobrokat, így kis létszámú csoportok is képesek voltak nagy távolságokat megtenni velük - írja a Daily Mail.

Carl Lipo professzor (Binghamton Egyetem) szerint:

Ha egyszer megindul, már nem nehéz mozgatni – az emberek csak egy kézzel húzzák. Energiát takarít meg, és gyorsan halad; a nehéz rész az, hogy elindítsuk a hintázást.

Korábban úgy gondolták, a szobrokat lefektették és vontatták, ami rengeteg emberi erőt igényelt volna. Az új bizonyítékok szerint viszont a szobrokat álló helyzetben, hintázva „léptették” előre.

A kutatók 3D-modellt készítettek egy moairól, és megállapították, hogy a formájuk szándékosan lett a „járásra” tervezve: D alakú talapzatuk és enyhén előredőlő súlypontjuk segíti a mozgást. A valóságban is kipróbálták az elméletet: egy 4,35 tonnás másolatot 18 ember 40 perc alatt 100 méteren át mozgatott ezzel a módszerrel – gyorsabban, mint bármely korábbi próbálkozás. Lipo professzor így fogalmazott: „A fizika működik. A kísérlet bebizonyította, hogy a módszer nemcsak megvalósítható, hanem minél nagyobb a szobor, annál hatékonyabb.” Ez az elmélet egybeesik a helyi szóbeli hagyományokkal is, amelyek szerint a moai-k „elsétáltak” a kőfejtőktől végső helyükre.

A kutatók a szigetet átszelő „moai utak” nyomait is elemezték: ezek nemcsak közlekedésre, hanem kifejezetten a szobrok mozgatására készültek. Az utak 4,5 méter szélesek és enyhén homorúak voltak, ami stabilizálta a szobrokat és segítette a mozgást. Az útszélen fekvő, feldőlt moai-k körül talált nyomok arra utalnak, hogy az emberek megpróbálták visszaállítani őket – ami tovább erősíti a „sétáló” elméletet.