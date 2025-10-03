Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Helga névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

5 hely a Földön, ami annyira elképesztő, mintha nem is ezen a bolygón lenne

utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 19:15
elképesztő látványFöld
A világ tele van olyan tájakkal, amiket első látásra egy film díszletének gondolnál. Sósivatagok, kráterek, vérvörös tavak és jéghasadékok: ezek a helyek annyira különlegesek, hogy szinte elfelejted, még mindig a Földön jársz. Összegyűjtöttünk 5 lélegzetelállító pontot a bolygón, amiket meglátva, garantáltan úgy érzed majd, hogy egy másik világba csöppentél.
Szabó Eszter Sára
A szerző cikkei

Ha valaha is úgy érezted, hogy szívesen kilépnél ebből a világból – legalábbis egy időre –, akkor ezek a helyek neked valók. A Föld néhány pontján ugyanis olyan elképesztő tájak és formációk várnak, hogy úgy érezheted egy másik bolygón sétálsz éppen.

naplemente, sósivatag, látvány, bolygó
A világ legnagyobb sósivatagát, a helyiek az "égbolt tükreként" emlegetik, és ott sétálni olyan érzés, mintha egy másik bolygóra csöppentél volna
Fotó: JaySi /  Shutterstock 

5 földi hely, ami annyira bizarr, mintha egy másik bolygón lennél

1. Salar de Uyuni, Bolívia – a Föld legnagyobb tükre

Ez a hatalmas, vakító fehér sósivatag esős évszakban egy vékony vízréteggel borítva tükörként veri vissza az eget. A végtelen horizont, a lebegni látszó emberek és járművek látványa annyira irreális, hogy könnyű elhinni: ez már nem a Föld

2. Danakil-mélyföld, Etiópia – a pokol kapuja

Ez a vulkanikusan aktív régió a Föld egyik legforróbb és legzordabb helye. Színes, kénes tavak, fortyogó savas medencék és füstölgő fumarolák: olyan látványt nyújt, mintha a Mars felszínére csöppentél volna. Az élővilág is minimális – még a baktériumok is küzdenek itt a túlélésért.

3. Lake Natron, Tanzánia – a vérvörös tó

A Tanzániában található Natron-tó nemcsak színében bizarr: vize extrém lúgos, hőmérséklete akár 60 °C is lehet. Az élővilág gyakorlatilag kizárt – kivéve a flamingókat, amelyek valamiért épp itt fészkelnek. A tó partján gyakran találnak megkövült állattetemeket, mintha a Medúza pillantása érte volna őket.

4. Son Doong barlang, Vietnám – egy föld alatti világ

Ez a világ legnagyobb ismert barlangja, ahol saját ökoszisztéma, folyó, dzsungel és felhők is kialakultak a mélyben. A hatalmas terek annyira monumentálisak, hogy akár egy egész város is elférne bennük. A belépéshez külön engedély kell, és némi bátorság is.

5. Vatnajökull-gleccser, Izland – a jég kék mélye

A gleccser belsejében kialakult jégbarlangok vakítóan kék színe szinte világít a sötétben. A több ezeréves, tömör jégrétegek alatt sétálva olyan érzésed lehet, mintha egy idegen bolygó jeges alagútjában lennél.

Ha szereted a szürreális tájakat, ezeket a helyeket érdemes egyszer látni, de vigyázz: utána minden más hely unalmasnak tűnhet majd. Galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig:

Tanzánia, Nátron-tó, sós tó, vérvörös
Danakil-sivatag, Etiópia északkeleti részén
Son Doong barlang, Vietnám, barlang, dzsungel
jégmező, Izland, táj, sziget, jég
Galéria: 5 hely a Földön, ami annyira elképesztő, mintha nem is ezen a bolygón lenne
1/4
A Nátron-tó sós tó Tanzánia északi részében található, nagyjából Balaton nagyságú, de területe a vízszinttől függően változik.

A videóból az etiópiai Danakil-Depressionról tudhatsz meg többet, ami a Föld egyik legforróbb és legzordabb környezete.

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu